Путин: США пытаются вытеснить Россию с энергетического рынка Европы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что последние санкции США нацелены на вытеснение России с европейского рынка энергоносителей.
По мнению российского лидера, США приняли новые санкции, чтобы Европа покупала более дорогой американский сжиженный природный газ. Такое заявление президент России сделал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Владимир Путин, президент РФ: «Недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов еще там не хватает».
При этом Путин подчеркнул, что международная политика все больше вмешивается в экономические отношения. Между тем, по мнению главы государства, прокладка новых маршрутов газопроводов «экономически эффективна, выгодна Европе» и «служит укреплению ее безопасности».
Напомним, Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о новых санкциях против РФ. Притом сам президент США назвал его ущербным и отметил, что некоторые положения документа не соответствуют конституции. Глава Белого дома обвинил конгресс в ухудшении отношений с Москвой. Стоит отметить, что в законе отдельно указывается: США продолжат противодействовать проекту «Северный поток — 2».
Владимир Путин, президент РФ: «Недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов еще там не хватает».
При этом Путин подчеркнул, что международная политика все больше вмешивается в экономические отношения. Между тем, по мнению главы государства, прокладка новых маршрутов газопроводов «экономически эффективна, выгодна Европе» и «служит укреплению ее безопасности».
Напомним, Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о новых санкциях против РФ. Притом сам президент США назвал его ущербным и отметил, что некоторые положения документа не соответствуют конституции. Глава Белого дома обвинил конгресс в ухудшении отношений с Москвой. Стоит отметить, что в законе отдельно указывается: США продолжат противодействовать проекту «Северный поток — 2».
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