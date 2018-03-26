СМИ сообщили о «тайной встрече» Скрипаля перед отравлением

Британские СМИ сообщили, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления могли проводить тайную встречу — функция GPS на их телефонах была отключена.
Функция GPS в телефонах Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в день отравления была отключена в течение четырех часов. Об этом сообщила газета The Times. По версии издания, они, вероятно, проводили «тайную встречу» с кем-то.
Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался обсуждать с журналистами эту деталь, подчеркнув, что не готов давать комментарии, касающиеся расследования.
Согласно обнародованным данным, утром 4 марта Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын бывшего шпиона. В 13:30 они поставили автомобиль на парковку, затем зашли в паб, а потом — в ресторан.
Скрипали были обнаружены на скамейке в бессознательном состоянии. Их доставили в больницу. Лондон обвинил в отравлении бывшего шпиона и его дочери Москву, но российская сторона отрицает причастность к этому преступлению и указывает на отсутствие убедительных доказательств.
Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался обсуждать с журналистами эту деталь, подчеркнув, что не готов давать комментарии, касающиеся расследования.
Согласно обнародованным данным, утром 4 марта Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын бывшего шпиона. В 13:30 они поставили автомобиль на парковку, затем зашли в паб, а потом — в ресторан.
Скрипали были обнаружены на скамейке в бессознательном состоянии. Их доставили в больницу. Лондон обвинил в отравлении бывшего шпиона и его дочери Москву, но российская сторона отрицает причастность к этому преступлению и указывает на отсутствие убедительных доказательств.
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