Дело Скрипаля: антироссийская истерия в Лондоне набирает обороты

Дело Скрипаля еще не расследовано, но явно зашло уже очень далеко. Россию хотят наказать без конкретных обвинений.
Это все очень похоже на нравы 90-х, потому что сама история из 90-х. И жертва — Скрипаль, в 95-м поменявший родину на оплату таймшера в Испании. Теперь его друзья уверяют: он не считал это изменой, ведь присягал Советскому Союзу, а не России. Отрава, которой на него покушались, может быть из 90-х, когда секретные химики один за другим уезжали и увозили с собой секреты.
Сейчас мы имеем чисто английскую войну в стиле 90-х. Бросается обвинение, на которое гарантированно отреагируют все. Наш чемпионат мира сравнивают с Олимпиадой Третьего рейха в 1936-м. Это сказал один из парламентариев и подхватил глава британского МИД Борис Джонсон. Он просто забыл, что советская Россия Олимпиаду бойкотировала, а Британия поехала смотреть на гитлеровский триумф воли, потом — на товарищеский матч в 1938-м.
И именно поэтому, когда Тереза Мэй объявляет, что ни королева Елизавета, ни принц Филипп не поедут на чемпионат мира по футболу — так Лондон наказывает Россию, — Букингемский дворец предпочитает хранить молчание, там слишком хорошо помнят уроки истории. Поэтому и мы понимаем, куда клонят — дипломатическая война. Отсчет пошел.
Тереза Мэй мобилизовала Европу, а потом и Штаты против общего врага. Что за доказательства представила — большая тайна, потому что пока на руках почти ничего нет.
Тара Маккормак, доктор политических наук из университета Лестера: «Суд лишь объявил вещество типа А-234, ни слова о России».
Ахмет Узюмджю, генеральный директор ОЗХО: «Мы, конечно, не говорим заранее об итоге анализа. Это техническая работа, которая будет проводиться, и она требует времени. Лабораториям понадобится еще две-три недели, чтобы завершить ее».
В результате МИД РФ пригласил послов на брифинг, чтобы объяснить: Россия ни при чем. Не пришли те, кто не хочет слышать. Британские дипломаты покинули Москву — 23 человека в ответ на выдворение наших. А Лондон волнуется об одном, чтобы не раскрыли их имена, потому что они могут быть из тех самых спецслужб, которые убедили Скрипаля в свое время, что «это не измена».
Между тем создатель вещества «Новичок», доктор химических наук Леонид Ринк объяснил, что после распада Советского Союза производство фактически было ликвидировано. Но вскоре формула была раскрыта за рубежом, и теперь создание «Новичка» возможно в любой стране мира. А химик Вил Мирзаянов, опубликовавший формулу «Новичка» в своей книге, подтвердил, что создать «Новичок» могут специалисты высокой квалификации, и в Великобритании такие есть.
Алистер Хэй, профессор токсикологии, эксперт по химическому оружию из университета г. Лидс: «Сейчас всем нужно сохранять холодную голову, а не вести холодную войну. Нам нужно вместе докопаться до сути, ведь почему-то Лондон объявляет, что никаких утечек опасных веществ из лаборатории Портон-Даун не было. Их же никто об этом не спрашивает. Значит, было чему утекать?»
Связана эта чудовищная антироссийская истерия с тем, что Британия запуталась в Brexit? Может быть, нет, а может быть, да. Связаны эти поиски в России врагов Британии с тем, что ей нужны хоть какие-то поводы наложить на нас новые санкции? Может быть, нет, а может быть, да. Но понятно: Британия не Америка, европейцам нужны какие-то объяснения происходящего. Именно поэтому тонкой красной линией через все речи Терезы Мэй проходит слово «Крым».
Но британский суд не зависит от заявлений Терезы Мэй. Именно он определяет правых и виноватых. Это правосудие долгое, но скрупулезное. Почему же Тереза Мэй не спрашивает себя, как она будет разговаривать с Россией, если британский суд вынесет вердикт не в ее пользу?
Между тем российский посол в Британии отправил письмо выписанному из больницы полицейскому: «Спасибо за то, что спасали наших граждан. Поверьте, это не Россия стояла за чудовищным покушением. Желаю выздоровления». В принципе, то же письмо можно было бы направить на Даунинг-стрит про российско-британские отношения. Но без гарантии, что его прочтут.
Подробности — в видеоматериале.
Сейчас мы имеем чисто английскую войну в стиле 90-х. Бросается обвинение, на которое гарантированно отреагируют все. Наш чемпионат мира сравнивают с Олимпиадой Третьего рейха в 1936-м. Это сказал один из парламентариев и подхватил глава британского МИД Борис Джонсон. Он просто забыл, что советская Россия Олимпиаду бойкотировала, а Британия поехала смотреть на гитлеровский триумф воли, потом — на товарищеский матч в 1938-м.
И именно поэтому, когда Тереза Мэй объявляет, что ни королева Елизавета, ни принц Филипп не поедут на чемпионат мира по футболу — так Лондон наказывает Россию, — Букингемский дворец предпочитает хранить молчание, там слишком хорошо помнят уроки истории. Поэтому и мы понимаем, куда клонят — дипломатическая война. Отсчет пошел.
Тереза Мэй мобилизовала Европу, а потом и Штаты против общего врага. Что за доказательства представила — большая тайна, потому что пока на руках почти ничего нет.
Тара Маккормак, доктор политических наук из университета Лестера: «Суд лишь объявил вещество типа А-234, ни слова о России».
Ахмет Узюмджю, генеральный директор ОЗХО: «Мы, конечно, не говорим заранее об итоге анализа. Это техническая работа, которая будет проводиться, и она требует времени. Лабораториям понадобится еще две-три недели, чтобы завершить ее».
В результате МИД РФ пригласил послов на брифинг, чтобы объяснить: Россия ни при чем. Не пришли те, кто не хочет слышать. Британские дипломаты покинули Москву — 23 человека в ответ на выдворение наших. А Лондон волнуется об одном, чтобы не раскрыли их имена, потому что они могут быть из тех самых спецслужб, которые убедили Скрипаля в свое время, что «это не измена».
Между тем создатель вещества «Новичок», доктор химических наук Леонид Ринк объяснил, что после распада Советского Союза производство фактически было ликвидировано. Но вскоре формула была раскрыта за рубежом, и теперь создание «Новичка» возможно в любой стране мира. А химик Вил Мирзаянов, опубликовавший формулу «Новичка» в своей книге, подтвердил, что создать «Новичок» могут специалисты высокой квалификации, и в Великобритании такие есть.
Алистер Хэй, профессор токсикологии, эксперт по химическому оружию из университета г. Лидс: «Сейчас всем нужно сохранять холодную голову, а не вести холодную войну. Нам нужно вместе докопаться до сути, ведь почему-то Лондон объявляет, что никаких утечек опасных веществ из лаборатории Портон-Даун не было. Их же никто об этом не спрашивает. Значит, было чему утекать?»
Связана эта чудовищная антироссийская истерия с тем, что Британия запуталась в Brexit? Может быть, нет, а может быть, да. Связаны эти поиски в России врагов Британии с тем, что ей нужны хоть какие-то поводы наложить на нас новые санкции? Может быть, нет, а может быть, да. Но понятно: Британия не Америка, европейцам нужны какие-то объяснения происходящего. Именно поэтому тонкой красной линией через все речи Терезы Мэй проходит слово «Крым».
Но британский суд не зависит от заявлений Терезы Мэй. Именно он определяет правых и виноватых. Это правосудие долгое, но скрупулезное. Почему же Тереза Мэй не спрашивает себя, как она будет разговаривать с Россией, если британский суд вынесет вердикт не в ее пользу?
Между тем российский посол в Британии отправил письмо выписанному из больницы полицейскому: «Спасибо за то, что спасали наших граждан. Поверьте, это не Россия стояла за чудовищным покушением. Желаю выздоровления». В принципе, то же письмо можно было бы направить на Даунинг-стрит про российско-британские отношения. Но без гарантии, что его прочтут.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии