Послы Франции, США и Германии отказались от встречи в МИД РФ по делу Скрипаля

Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, посвященной так называемому делу Сергея Скрипаля.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии, «посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне».
Посол Франции в Москве Сильви Берманн также не приедет на встречу в МИД РФ по ситуации в Солсбери, но дипмиссия будет представлена. Не примет участия в брифинге и представитель Германии Рюдигер фон Фрич, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что от поездки в МИД РФ отказался посол Великобритании Лори Бристоу.
На встрече с аккредитованными послами зарубежных государств хотят разъяснить российскую позицию по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и обсудить заявления Лондона о причастности Москвы к этому инциденту. Россия все обвинения отрицает и предлагает провести совместное расследование. Однако Лондон передавать российской стороне пробы вещества, которым якобы отравили Скрипаля, отказывается.
Посол Франции в Москве Сильви Берманн также не приедет на встречу в МИД РФ по ситуации в Солсбери, но дипмиссия будет представлена. Не примет участия в брифинге и представитель Германии Рюдигер фон Фрич, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что от поездки в МИД РФ отказался посол Великобритании Лори Бристоу.
На встрече с аккредитованными послами зарубежных государств хотят разъяснить российскую позицию по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и обсудить заявления Лондона о причастности Москвы к этому инциденту. Россия все обвинения отрицает и предлагает провести совместное расследование. Однако Лондон передавать российской стороне пробы вещества, которым якобы отравили Скрипаля, отказывается.
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