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    Послы Франции, США и Германии отказались от встречи в МИД РФ по делу Скрипаля

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сильви Берманн
    Послы Франции, США и Германии отказались от встречи в МИД РФ по делу Скрипаля

    Послы Франции, США и Германии отказались от встречи в МИД РФ по делу Скрипаля

    Послы Франции, США и Германии отказались от встречи в МИД РФ по делу Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сильви Берманн

    • Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ, посвященной так называемому делу Сергея Скрипаля.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии, «посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне».

    Посол Франции в Москве Сильви Берманн также не приедет на встречу в МИД РФ по ситуации в Солсбери, но дипмиссия будет представлена. Не примет участия в брифинге и представитель Германии Рюдигер фон Фрич, сообщает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что от поездки в МИД РФ отказался посол Великобритании Лори Бристоу.

    смотретьБританский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля
    Британский посол отказался от организованной МИД РФ встречи по делу Скрипаля
    На встрече с аккредитованными послами зарубежных государств хотят разъяснить российскую позицию по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и обсудить заявления Лондона о причастности Москвы к этому инциденту. Россия все обвинения отрицает и предлагает провести совместное расследование. Однако Лондон передавать российской стороне пробы вещества, которым якобы отравили Скрипаля, отказывается.

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