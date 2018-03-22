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    Песков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии

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    • Фото: Reuters © 2018, Virginia Mayo
    Песков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии

    Песков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии

    Песков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии
  • Фото: Reuters © 2018, Virginia Mayo

    • В Кремле осудили заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в нацистской Германии.

    Дмитрий Песков назвал заявление Джонсона отвратительным, оскорбительным и недопустимым.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны. Безусловно, оно является оскорбительным и недопустимым».

    Также Песков заявил, что Лондон по-прежнему не желает «реально взаимодействовать» и предоставлять какую-либо информацию по «делу Скрипаля». По словам пресс-секретаря президента, заявления, которые делаются британскими властями, «абсолютно не имеют под собой каких-либо оснований, каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики».

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    Напомним, ранее лейборист Айан Остин, выступая в британском парламенте, заявил, что чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года в Мюнхене. Комментируя его слова, глава британского МИД Борис Джонсон отметил, что согласен с этим сравнением.

    В ответ в МИД РФ заявили, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны главы дипломатического ведомства.

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