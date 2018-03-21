Захарова ответила Джонсону, сравнившему ЧМ в РФ с Олимпиадой в нацистской Германии

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон на слушаниях в парламенте заявил, что считает уместным сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. На его заявление ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.
Мария Захарова: «Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?»
Захарова отметила, что в деле Скрипаля нет никакой ясности из-за того, что Лондон отказывается предоставить России доступ к материалам дела. А вот с Борисом Джонсоном, по ее мнению, напротив все ясно.
Мария Захарова: «Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира».
Официальный представитель МИД заявила, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны главы дипломатического ведомства.
Лейборист Айан Остин, выступая в парламенте, сказал, что ЧМ по футболу, который пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года в Мюнхене. Он предложил бойкотировать футбольный мундиаль. Комментируя его слова, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что согласен с этим сравнением.
Стоит отметить, что в МИД РФ сегодня для иностранных послов провели брифинг, на котором представили позицию Москвы по делу Скрипаля. Однако британский посол отказался от этой встречи.
Мария Захарова: «Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?»
Захарова отметила, что в деле Скрипаля нет никакой ясности из-за того, что Лондон отказывается предоставить России доступ к материалам дела. А вот с Борисом Джонсоном, по ее мнению, напротив все ясно.
Мария Захарова: «Очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира».
Официальный представитель МИД заявила, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны главы дипломатического ведомства.
Лейборист Айан Остин, выступая в парламенте, сказал, что ЧМ по футболу, который пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года в Мюнхене. Он предложил бойкотировать футбольный мундиаль. Комментируя его слова, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что согласен с этим сравнением.
Стоит отметить, что в МИД РФ сегодня для иностранных послов провели брифинг, на котором представили позицию Москвы по делу Скрипаля. Однако британский посол отказался от этой встречи.
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