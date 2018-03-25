Создатели «Новичка» заявили о возможности синтеза этого вещества в любой стране

Доктор химических наук Леонид Ринк, которого называют создателем «Новичка», и химик Вил Мирзаянов, раскрывший формулу этого вещества, прокомментировали последние выступления британских властей по делу Скрипаля.

Приходят сообщения, что полицейский, который отравился рядом со Скрипалем в Солсбери, пришел в себя.



Леонид Ринк, доктор химических наук: «То, что оклемался полицейский, говорит о том, что была настолько малая доза, если он от того же вещества получил повреждения. Это мало напоминает вещества химической войны, которые приписали (к делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля — ред.) наши английские коллеги».



Леонид Ринк работал над веществом, которое сегодня называют А-234. По его словам, создавали долго целое семейство из десятков похожих веществ, а уничтожили быстро, когда в 90-е развалился Союз.



Леонид Ринк: «Эта система была практически уничтожена вместе с ликвидацией СССР».



Его обвинили в использовании государственной тайны и превышении полномочий в интересах неких групп в 90-х.



Леонид Ринк: «Вы представляете, что тогда было, да? Ко мне давиловка была страшная, ко мне „наездов“ было очень много. Стране никакого ущерба мы тогда не нанесли. От всех этих групп ко мне была только одна претензия колоссальная: почему не работаем? Мои выступления тех лет были ограничены, скажем так, на них могли присутствовать 5–7 человек. Но потом многих из них выпустили за границу, к моему удивлению, большому удивлению. Это не только Мирзаянова, это еще человек пять».



В итоге получается, что вещества создавали, но для того, чтобы превратить их в бинарную систему, нужны очень тонкие знания. Чтобы сделать нечто типа А-234, нужна просто формула. И о ней рассказал всему миру тот, кто отсидел за разглашение гостайны в 90-е и уехал, — Вил Мирзаянов.



Вил Мирзаянов, химик, один из создателей «Новичка»: «Вряд ли бы я синтезировал это вещество. Потому что я знаю секреты технологические, но опыта работы в синтезе у меня нет. Формула гарантирует получение вещества именно только специалистов высокой квалификации в соответствующих центрах. Для них даже технологические секреты не особо важны, потому что в конце концов методом подбора они дойдут до этого. Это чисто такие научно-технологические проблемы, которые решаются, если есть, конечно, опытные кадры. У англичан, конечно есть. Они могли воспроизвести (вещество А-234 — ред.)».



Леонид Ринк: «Десятка два-три способов, которыми можно заставить сделать целевое вещество заданной структуры. Они (британцы — ред.) великолепные специалисты. Вещество сделать могли все после книги (книги Вила Мирзаянова, в которой раскрывается формула „Новичка“ — ред.). Вил Султанович — это, конечно, Родченков нашего времени, старого времени».



При этом, как считает Ринк, иностранные специалисты не способны повторить российскую систему по созданию данного вещества.



Ринк и Мирзаянов — навеки не друзья, но оба подчеркивают: сделать вещества-«Новички» просто. Но при этом сделать такие вещества бинарной системой может только связка. А по тому, как связали, определяется, где вязали. Обоих специалистов уже насторожило, что в Великобритании стали говорить «моновещество».



Леонид Ринк: «То, что Борис Джонсон сказал, что у них в Портон-Дауне есть эталоны, конечно, разъясняет все. И будущие анализы, которые переданы международной комиссии, и то, что нам не дадут этого. Они уже открестились от названия „Новичок“, потому что наши пояснения показали, что такая сложная система абсолютно стопроцентно будет выявлена по анализам».



Вил Мирзаянов: «Конечно, нужно иметь образец „Новичка“, чтобы калибровать прибор. Видимо, они на основе моей книги или на основе, так сказать, проб, которые могли через свою разведку получить, сняли эти масс-спектры и положили в библиотеку прибора. Это занимает от силы 15 минут».