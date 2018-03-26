Посольство РФ: США могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

Соединенные Штаты еще могут повлиять на ситуации вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в российском посольстве в США.
Посольство РФ в США: «Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов».
В посольстве также отметили, что сейчас главное — профессионально разобраться в ситуации, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось.
Заявление посольства было опубликовано на фоне появившихся в западных СМИ сообщений о том, что Трамп якобы готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Ранее сообщалось, что о высылке российских дипломатов задумались сразу в нескольких странах Европы. МИД РФ пригласил послов на брифинг, чтобы объяснить: Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля.
Между тем создатель вещества «Новичок» объяснил, что после распада Советского Союза производство фактически было ликвидировано. Но вскоре формулу раскрыли за рубежом, и теперь создание «Новичка» возможно в любой стране мира. А химик Вил Мирзаянов, опубликовавший формулу «Новичка» в своей книге, подтвердил, что создать его могут специалисты высокой квалификации, и в той же Великобритании такие есть.
В посольстве также отметили, что сейчас главное — профессионально разобраться в ситуации, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось.
Заявление посольства было опубликовано на фоне появившихся в западных СМИ сообщений о том, что Трамп якобы готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Ранее сообщалось, что о высылке российских дипломатов задумались сразу в нескольких странах Европы. МИД РФ пригласил послов на брифинг, чтобы объяснить: Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля.
Между тем создатель вещества «Новичок» объяснил, что после распада Советского Союза производство фактически было ликвидировано. Но вскоре формулу раскрыли за рубежом, и теперь создание «Новичка» возможно в любой стране мира. А химик Вил Мирзаянов, опубликовавший формулу «Новичка» в своей книге, подтвердил, что создать его могут специалисты высокой квалификации, и в той же Великобритании такие есть.
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