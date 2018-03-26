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    Посольство РФ: США могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

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    Посольство РФ: США могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

    Посольство РФ: США могут предотвратить последствия <nobr>фейк-истории</nobr> с делом Скрипаля

    Соединенные Штаты еще могут повлиять на ситуации вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в российском посольстве в США.

    Посольство РФ в США: «Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов».

    В посольстве также отметили, что сейчас главное — профессионально разобраться в ситуации, выработать совместные меры, чтобы подобное больше не повторилось.

    Заявление посольства было опубликовано на фоне появившихся в западных СМИ сообщений о том, что Трамп якобы готов выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

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    Ранее сообщалось, что о высылке российских дипломатов задумались сразу в нескольких странах Европы. МИД РФ пригласил послов на брифинг, чтобы объяснить: Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля.

    Между тем создатель вещества «Новичок» объяснил, что после распада Советского Союза производство фактически было ликвидировано. Но вскоре формулу раскрыли за рубежом, и теперь создание «Новичка» возможно в любой стране мира. А химик Вил Мирзаянов, опубликовавший формулу «Новичка» в своей книге, подтвердил, что создать его могут специалисты высокой квалификации, и в той же Великобритании такие есть.

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