Ты не поверишь! <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты не поверишь! 16+
    •  

    МИД РФ задал ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипаля

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    МИД РФ задал ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипаля

    МИД РФ задал ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипаля

    МИД РФ задал ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия направило в ОЗХО список из 13 вопросов.

    На сайте МИД РФ отмечается, что все вопросы связаны с так называемым делом Скрипаля, в причастности к которому ряд западных стран обвинил Россию. Список вопросов к ОЗХО выглядит следующим образом:

    1. Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

    2. Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в т.ч., разумеется, и с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии по ст. 38 (е) ст.  VIII Конвенции (техническая оценка в ходе осуществления положений настоящей конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов)?

    3. Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и т.д.)?

    4. Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?

    5. Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

    6. Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в её состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

    7. Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (т. н. «chain of custody»)?

    8. В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

    9. Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

    10. Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

    11. Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

    12. Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

    13. Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?

    смотретьМИД РФ задал Парижу 10 вопросов по делу Скрипаля
    МИД РФ задал Парижу 10 вопросов по делу Скрипаля
    Ранее список из 14 вопросов российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании. Все эти вопросы также связаны с делом Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Россию, не предоставляя при этом никаких доказательств. Еще 10 вопросов Москва адресовала Парижу.

    Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Россия любые обвинения в причастности к произошедшему категорически отвергает.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru