МИД РФ задал Парижу 10 вопросов по делу Скрипаля

Российское посольство в Париже направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком из 10 вопросов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
На сайте МИД РФ отмечается, что все вопросы связаны с так называемым делом Скрипаля, в причастности к которому ряд западных стран, в том числе Франция, обвинил Россию. Список вопросов к Парижу выглядит следующим образом:
1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?
2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?
3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?
4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?
6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?
7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?
8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?
9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?
10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?
Ранее список из 14 вопросов российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании. Все эти вопросы также связаны с делом Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Россию, не предоставляя при этом никаких доказательств.
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к произошедшему и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Лондон поддержали некоторые другие западные страны, в том числе Франция: они также применили к России санкции по дипломатической линии. Москва приняла ответные меры в отношении указанных стран, отметив бездоказательность их позиции.
1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?
2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?
3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?
4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?
6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?
7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?
8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?
9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?
10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?
Ранее список из 14 вопросов российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании. Все эти вопросы также связаны с делом Скрипаля, в котором Лондон обвиняет Россию, не предоставляя при этом никаких доказательств.
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к произошедшему и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Лондон поддержали некоторые другие западные страны, в том числе Франция: они также применили к России санкции по дипломатической линии. Москва приняла ответные меры в отношении указанных стран, отметив бездоказательность их позиции.
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