Заварили кашу: почему британцы винят в отравлении Скрипалей гречку

По данным таблоида Sun, бывшего спецагента Сергея Скрипаля и его дочь якобы отравили гречкой. Откуда она? Что за кашу британцы заварили в этой истории?
Таблоид The Sun уверяет, что Сергей Скрипаль, якобы заскучав по гречке, специям и лавровому листу, попросил дочь привезти все это из России. Та забыла, и в свою очередь попросила подругу. И вот в той самой гречке от подруги вроде как и найдены следы отравляющего вещества. Причем они же, по сообщениям СМИ, раньше были найдены и на дверной ручке дома Скрипалей, и в ресторанах, где они обедали.
Получается, бывший сотрудник спецслужб Скрипаль все превращал в отраву. Это может перерасти в фобию, судя по тому, что британские СМИ каждую неделю рассказывают о новых местах обнаружения яда. Правда, о самом яде уже говорят с осторожностью. Теперь это «некое отравляющее вещество».
По последней информации, Юлия Скрипаль пришла в себя. Но российских представителей к ней не пускают. И о чем с ней в больнице говорят британцы, неизвестно.
Сергей Канчуков, кандидат политических наук, генерал-майор запаса: «Кто-то отравил. Предположим, мы отравили и есть доказательства. Но почему их не предъявить на весь мир и сказать, что доказательства есть. Если предъявить нечего, может быть, их там просто усыпили. И вот она пришла в себя и теперь вспоминает о гречке».
Получается, бывший сотрудник спецслужб Скрипаль все превращал в отраву. Это может перерасти в фобию, судя по тому, что британские СМИ каждую неделю рассказывают о новых местах обнаружения яда. Правда, о самом яде уже говорят с осторожностью. Теперь это «некое отравляющее вещество».
По последней информации, Юлия Скрипаль пришла в себя. Но российских представителей к ней не пускают. И о чем с ней в больнице говорят британцы, неизвестно.
Сергей Канчуков, кандидат политических наук, генерал-майор запаса: «Кто-то отравил. Предположим, мы отравили и есть доказательства. Но почему их не предъявить на весь мир и сказать, что доказательства есть. Если предъявить нечего, может быть, их там просто усыпили. И вот она пришла в себя и теперь вспоминает о гречке».
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