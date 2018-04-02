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    В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой

    В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой

    В британских СМИ появилась версия об отравлении Скрипаля гречкой
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Издание The Sun сообщило, что в деле об отравлении Скрипалей появилась новая версия: яд «Новичок» мог содержаться в гречневой крупе, которую якобы привезли из России.

    По данным издания, бывший шпион Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти ему гречневую кашу, лавровые листья и специи из России. Но Юлия забыла о его просьбе. В результате она попросила свою подругу, которая летела в Великобританию другим рейсом, купить все необходимое.

    Как сообщает The Sun подруга Юлии Скрипаль, которая привезла пачку гречки, работает в большой медицинской компании в России. Ее имя не раскрывается. Но сообщается, что ее уже допросили правоохранители.

    По данным источника газеты, полиция полагает, что яд «Новичок», которым, предположительно, отравили Скрипалей, мог содержаться в подарках, которые привезла Юлия своему отцу, в частности, в гречневой каше.

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    Дело Скрипаля: расследование вызывает всё больше новых вопросов
    Напомним, Скрипали были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил в этом преступлении Москву. В результате этого дела последовала массовая высылка российских дипломатов. В Москве объявили об ответных мерах.

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