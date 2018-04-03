Гречка и тайный счет: дело Скрипаля тонет в газетных слухах

Пока официальный Лондон молчит о деле Сергея Скрипаля, газеты от информационного голода начинают переваривать несъедобное: дверные ручки, скамейку, тарелку, автомобиль, могилу его жены.
Вот свежая порция британского газетного корма. Сегодня Daily Mail показалось подозрительным, что перед отправлением в Британию Юлия Скрипаль получила доступ к 150 тысячам фунтов. Она не сняла деньги со счета в российском банке, а только получила от отца доверенность на управление этими средствами.
Эту сумму оставил семье Александр Скрипаль, сын Сергея. Он получил их при разводе после раздела имущества. То есть деньги чистые. О банковском счете рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. Но таблоид называет его «секретным». И в заголовке объединяет эти два события — наследство и отравление — в одно предложение, намекая на какую-то логическую связь.
Также издание плотно взялась за покойного сына Сергея Скрипаля. Александр умер в прошлом году от болезни печени. «Подозрительно», — говорят британские газеты. Нет. От цирроза печени в мире погибают до 40 миллионов человек в год.
Статьи полны подозрений, подозрения плодит незнание языка и другой культуры. Фактов нет, информационное поле создают слухи. Британцы освещают инцидент круглосуточно, но реального света на произошедшее не проливают. Мы знаем ровно то же, что и 30 дней назад. 4 марта на скамейке в Солсбери потеряли сознание Юлия и Сергей Скрипаль. Они были отравлены нервно-паралитическим газом и отправлены в больницу. Все остальные данные спорны. А многое, что появляется в британской прессе, похоже на продукт галлюцинации и видений от информационного голода, отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Эту сумму оставил семье Александр Скрипаль, сын Сергея. Он получил их при разводе после раздела имущества. То есть деньги чистые. О банковском счете рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. Но таблоид называет его «секретным». И в заголовке объединяет эти два события — наследство и отравление — в одно предложение, намекая на какую-то логическую связь.
Также издание плотно взялась за покойного сына Сергея Скрипаля. Александр умер в прошлом году от болезни печени. «Подозрительно», — говорят британские газеты. Нет. От цирроза печени в мире погибают до 40 миллионов человек в год.
Статьи полны подозрений, подозрения плодит незнание языка и другой культуры. Фактов нет, информационное поле создают слухи. Британцы освещают инцидент круглосуточно, но реального света на произошедшее не проливают. Мы знаем ровно то же, что и 30 дней назад. 4 марта на скамейке в Солсбери потеряли сознание Юлия и Сергей Скрипаль. Они были отравлены нервно-паралитическим газом и отправлены в больницу. Все остальные данные спорны. А многое, что появляется в британской прессе, похоже на продукт галлюцинации и видений от информационного голода, отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон.
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