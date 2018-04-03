СМИ узнали о секретном банковском счете Скрипалей

Юлия Скрипаль была отравлена через несколько дней после того, как получила доступ к секретному банковскому счету, пишут СМИ.
Всего на счете в одном из российских банков находится около 150 тыс. фунтов. Эти деньги были получены от продажи дома в Великобритании, который принадлежал брату Юлии Александру, скончавшемуся в Петербурге в июле 2017 года из-за болезни печени.
Как пишет Daily Mirror, в конце февраля Юлия Скрипаль получила от отца генеральную доверенность для того, чтобы взять счет под контроль.
Напомним, экс-офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, несмотря на отсутствие убедительных доказательств. При этом СМИ писали, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое могло находиться в гречневой крупе.
Отметим, что дело Скрипалей привело к массовой высылке российских дипломатов из Британии, США и ряда других западных стран. В Москве же объявили об ответных мерах и категорически отвергли все обвинения.
Как пишет Daily Mirror, в конце февраля Юлия Скрипаль получила от отца генеральную доверенность для того, чтобы взять счет под контроль.
Напомним, экс-офицер ГРУ, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, несмотря на отсутствие убедительных доказательств. При этом СМИ писали, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое могло находиться в гречневой крупе.
Отметим, что дело Скрипалей привело к массовой высылке российских дипломатов из Британии, США и ряда других западных стран. В Москве же объявили об ответных мерах и категорически отвергли все обвинения.
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