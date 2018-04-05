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7 апреля, 13:15
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    Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

    Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

    Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на открытом заседании Совета безопасности ООН в связи с делом Скрипаля.

    В своем выступлении на открытом заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул нелепость обвинений в том, что РФ якобы могла иметь отношению к отравлению Скрипаля.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. Притом что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять. Зачем мы ждали 8 лет и решились на „дело“ за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать покушение столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?»

    Российский дипломат подчеркнул, что версий случившегося в Солсбери выдвинуто много, и в каждой необходимо разобраться, цитирует ТАСС. Небензя напомнил о том, что Великобритания не представила никаких доказательств того, что отравляющее вещество было произведено в России.

    Василий Небензя: «На наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России. Еще раз хотим довести до всего мира: „Новичок“, это не российский копирайт. Это название придумано на Западе для линейки боевых отравляющих веществ».

    Напомним, открытое заседание Совбеза ООН для обсуждения происшествия в Солсбери созвано по инициативе России.

    смотретьБританские СМИ разразились новыми «сенсациями» о деле Скрипалей
    Британские СМИ разразились новыми «сенсациями» о деле Скрипалей
    А накануне исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал совместную инициативу России, Китая и Ирана о проведении открытого расследования дела Скрипалей. Ранее сообщалось, что постпред Великобритании сравнила Россию с профессором Мориарти из книг о приключениях Шерлока Холмса.

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