Лондон передал Юлии Скрипаль предложение помощи от посольства РФ

МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение о встрече и консульской помощи от российских дипломатов, но она пока на него не ответила.
О том, что Юлия Скрипаль получила предложение о помощи от российского посольства в Великобритании, заявило сегодня британское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.
Из заявления МИД Великобритании: «Мы рады, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, когда принять и принять ли это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала».
Ранее в четверг Скотленд-Ярд распространил обращение самой Юлии Скрипаль. В нем она сообщает, что идет на поправку, благодарит врачей и всех, кто поддержал ее и ее отца, бывшего разведчика Сергея Скрипаля, а также просит уважать право ее семьи на приватность.
О том, что Юлия Скрипаль пришла в себя, стало известно на прошлой неделе. Российских дипломатов к ней пока не пускают. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория в четверг сообщила НТВ, что Сергей Скрипаль, вместе с дочерью пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества, также находится «в здравом уме и твердой памяти».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон поспешил обвинить в отравлении бывшего разведчика и его дочери Россию, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
Из заявления МИД Великобритании: «Мы рады, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, когда принять и принять ли это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала».
Ранее в четверг Скотленд-Ярд распространил обращение самой Юлии Скрипаль. В нем она сообщает, что идет на поправку, благодарит врачей и всех, кто поддержал ее и ее отца, бывшего разведчика Сергея Скрипаля, а также просит уважать право ее семьи на приватность.
О том, что Юлия Скрипаль пришла в себя, стало известно на прошлой неделе. Российских дипломатов к ней пока не пускают. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория в четверг сообщила НТВ, что Сергей Скрипаль, вместе с дочерью пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества, также находится «в здравом уме и твердой памяти».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон поспешил обвинить в отравлении бывшего разведчика и его дочери Россию, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
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