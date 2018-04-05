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7 апреля, 13:15
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    «Все нормально, папа спит»: Виктория Скрипаль рассказала НТВ о состоянии отравленного родственника

    3 комментария
    «Все нормально, папа спит»: Виктория Скрипаль рассказала НТВ о состоянии отравленного родственника

    «Все нормально, папа спит»: Виктория Скрипаль рассказала НТВ о состоянии отравленного родственника

    «Все нормально, папа спит»: Виктория Скрипаль рассказала НТВ о состоянии отравленного родственника

    Племянница шпиона, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала НТВ о состоянии его здоровья. Ей, в свою очередь, стало известно об этом от дочери Скрипаля Юлии.

    По словам Виктории, Юлия сообщила ей, что и она, и отец находятся «в здравом уме и твердой памяти». Подробности — в 19:00 в программе «Сегодня» на НТВ.

    Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания сразу обвинила в этом российские спецслужбы. Юлия уже пришла в себя и дает интервью журналистам. О состоянии Сергея Скрипаля официально почти ничего не сообщается, кроме того, что он остается в критическом состоянии.

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