ОЗХО не поддержала предложение России о новом расследовании дела Скрипаля

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал предложение России по новому расследованию инцидента в Солсбери.
Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.
Источник: «Предложение России поддержано не было».
По данным The Guardian, российское предложение поддержали шесть стран, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.
Всего в совет входит 41 страна. Решения должны приниматься двумя третьими голосов.
Россия предложила созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, посвященную делу Сергея Скрипаля, чтобы выдвинуть предложение по расследованию инцидента. Суть российского предложения, по словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, заключалась в том, чтобы запустить процесс совместного с Великобританией расследования и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия». Вместе с Россией над предложением работали Иран и Китай.
Напомним, ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Срипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации.
Также Москву интересует вопрос о сотрудничестве в расследовании этого дела Лондона с Парижем и давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов следствия странам ЕС.
В результате ОЗХО ответила только на один вопрос из 13 поставленных.
Источник: «Предложение России поддержано не было».
По данным The Guardian, российское предложение поддержали шесть стран, 15 выступили против. Представители еще 17 стран воздержались.
Всего в совет входит 41 страна. Решения должны приниматься двумя третьими голосов.
Россия предложила созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, посвященную делу Сергея Скрипаля, чтобы выдвинуть предложение по расследованию инцидента. Суть российского предложения, по словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, заключалась в том, чтобы запустить процесс совместного с Великобританией расследования и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия». Вместе с Россией над предложением работали Иран и Китай.
Напомним, ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Срипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации.
Также Москву интересует вопрос о сотрудничестве в расследовании этого дела Лондона с Парижем и давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов следствия странам ЕС.
В результате ОЗХО ответила только на один вопрос из 13 поставленных.
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