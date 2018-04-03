Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

В Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия направила ноту, чтобы получить доступ к результатам расследования по делу Скрипаля.
Как сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, ранее Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия заявил, что поделится информацией с исполнительным советом, в том числе с Россией, только с согласия британской стороны. Шульгин отметил, что эти доводы несостоятельны, а само расследование ведется непрозрачно.
Постпред РФ при ОЗХО также подчеркнул, что Москва не примет итоговых выводов по делу отравления британского шпиона, если в нем не будут участвовать российские эксперты. В этом вопросе требуется всестороннее расследование, тем более что техническая экспертиза сможет ответить лишь на один вопрос — о химическом составе вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения, добавил Шульгин. Результаты анализа нервно-паралитического газа могут обнародовать через неделю.
Ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Срипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос, звучит так: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?
Также Москву интересует вопрос о сотрудничестве в расследовании этого дела Лондона с Парижем, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов следствия странам ЕС. Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия состоится 4 апреля.
Постпред РФ при ОЗХО также подчеркнул, что Москва не примет итоговых выводов по делу отравления британского шпиона, если в нем не будут участвовать российские эксперты. В этом вопросе требуется всестороннее расследование, тем более что техническая экспертиза сможет ответить лишь на один вопрос — о химическом составе вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения, добавил Шульгин. Результаты анализа нервно-паралитического газа могут обнародовать через неделю.
Ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Срипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос, звучит так: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?
Также Москву интересует вопрос о сотрудничестве в расследовании этого дела Лондона с Парижем, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов следствия странам ЕС. Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия состоится 4 апреля.
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