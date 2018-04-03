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    Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов. Великобритания, СМИ, отравление, расследование, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

    Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

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    Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

    Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

    Москва не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов

      В Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия направила ноту, чтобы получить доступ к результатам расследования по делу Скрипаля.

      Как сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, ранее Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия заявил, что поделится информацией с исполнительным советом, в том числе с Россией, только с согласия британской стороны. Шульгин отметил, что эти доводы несостоятельны, а само расследование ведется непрозрачно.

      Постпред РФ при ОЗХО также подчеркнул, что Москва не примет итоговых выводов по делу отравления британского шпиона, если в нем не будут участвовать российские эксперты. В этом вопросе требуется всестороннее расследование, тем более что техническая экспертиза сможет ответить лишь на один вопрос — о химическом составе вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения, добавил Шульгин. Результаты анализа нервно-паралитического газа могут обнародовать через неделю.

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      Дело Скрипаля: расследование вызывает всё больше новых вопросов
      Ранее Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия список из 13 вопросов по делу Срипаля. Российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО. Другой, не менее важный вопрос, звучит так: что конкретно Великобритания просит подтвердить техсекретариат ОЗХО — только ли факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?

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      Также Москву интересует вопрос о сотрудничестве в расследовании этого дела Лондона с Парижем, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов следствия странам ЕС. Заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия состоится 4 апреля.

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