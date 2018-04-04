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    Россия потребовала созвать Совбез ООН в связи с делом Скрипаля

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Россия потребовала созвать Совбез ООН в связи с делом Скрипаля

    Россия потребовала созвать Совбез ООН в связи с делом Скрипаля

    Россия потребовала созвать Совбез ООН в связи с делом Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Россия потребовала созвать открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести заседание Совбеза завтра, 5 апреля, во второй половине дня.

    При этом Небензя подчеркнул, что «применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано», а также отметил, что в этом вопросе «безнаказанность недопустима», передает ТАСС.

    Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Лондон выступил с утверждением о том, что вещество, с помощью которого была осуществлена атака, якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

    смотретьБританские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
    Британские эксперты не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
    В Москве категорически отвергли все обвинения, уличив при этом Лондон в нежелании делиться данными по делу Скрипаля. А накануне глава британской военной лаборатории Портон-Даун признал, что эксперты так и не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России.

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