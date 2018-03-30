Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» был построен без разрешения

Следователи задержали главу Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области, которая, по данным следствия, не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ без разрешения на строительство.
Следователи выяснили, что торговый центр «Зимняя вишня» был самовольно перестроен из кондитерской фабрики в 2013 году. Само здание было возведено в 1968 году.
Разрешение на строительство торгового центра выдано не было. СК РФ возбудил уголовное дело против главы кемеровского областного Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она подозревается в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, чиновница не противодействовала эксплуатации незаконно возведенного торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «По версии следствия, Танзилия Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“ в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра».
Обвинения уже предъявлены управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; руководителю компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорю Полозиненко; сотруднику компании «Системный интегратор» Александру Никитину, отвечавшему за монтаж системы, и отключившему систему оповещения о пожаре охраннику Сергею Антюшину. Все они арестованы.
Также несколько часов назад была задержана генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Комковой и Богдановой сегодня будут предъявлены обвинения, следствие ходатайствует об их аресте.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Разрешение на строительство торгового центра выдано не было. СК РФ возбудил уголовное дело против главы кемеровского областного Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она подозревается в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, чиновница не противодействовала эксплуатации незаконно возведенного торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «По версии следствия, Танзилия Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса „Зимняя вишня“ в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра».
Обвинения уже предъявлены управляющей торговым центром «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; руководителю компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорю Полозиненко; сотруднику компании «Системный интегратор» Александру Никитину, отвечавшему за монтаж системы, и отключившему систему оповещения о пожаре охраннику Сергею Антюшину. Все они арестованы.
Также несколько часов назад была задержана генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Комковой и Богдановой сегодня будут предъявлены обвинения, следствие ходатайствует об их аресте.
Кемеровский четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня» сгорел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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