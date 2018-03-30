МЧС назвало самые опасные торговые центры

Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили почти 800 торговых центров в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Во время проверок в 791 торговом комплексе выявлено свыше 2700 нарушений требований пожарной безопасности. Настоящими «рекордсменами» стали кировские торговые центры. Так, в ТЦ «Лепсе» было выявлено 42 нарушения, а в еще двух — по 40. Также «отличился» комплекс «Три мартышки» в Оренбурге. Там нашли 40 нарушений.
Самыми частыми нарушениями стали захламленность путей эвакуации, горючая отделка и отсутствие противопожарных инструкций. Также во многих торговых центрах были неисправны огнетушители, системы оповещения и автоматического пожаротушения.
Как отметили в МЧС, ни одного нарушения не было выявлено только в 41 торговом комплексе в Центральном и Приволжском округах, передает ТАСС. В настоящий момент проверки продолжаются.
Напомним, массовые проверки безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы, начались после страшного пожара в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Специалисты обращают особое внимание на системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода и наличие средств пожаротушения.
Продолжают работать и следователи. Сегодня стало известно о задержании гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой и главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Как подчеркнули в СК, сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно и без разрешения на строительство.
Ранее фигурантами дела стали управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж системы, и отключивший систему оповещения о пожаре охранник Сергей Антюшин.
Самыми частыми нарушениями стали захламленность путей эвакуации, горючая отделка и отсутствие противопожарных инструкций. Также во многих торговых центрах были неисправны огнетушители, системы оповещения и автоматического пожаротушения.
Как отметили в МЧС, ни одного нарушения не было выявлено только в 41 торговом комплексе в Центральном и Приволжском округах, передает ТАСС. В настоящий момент проверки продолжаются.
Напомним, массовые проверки безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы, начались после страшного пожара в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Специалисты обращают особое внимание на системы сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода и наличие средств пожаротушения.
Продолжают работать и следователи. Сегодня стало известно о задержании гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой и главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Как подчеркнули в СК, сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» был возведен самовольно и без разрешения на строительство.
Ранее фигурантами дела стали управляющая торговым центром Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТРЦ, Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин, отвечавший за монтаж системы, и отключивший систему оповещения о пожаре охранник Сергей Антюшин.
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