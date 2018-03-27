Глава британского МИД поблагодарил союзников за высылку российских дипломатов

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил страны, которые приняли решение выслать российских дипломатов, осознанно рискнув «навлечь на себя возмездие со стороны Кремля».
В колонке для газеты The Times Джонсон подчеркнул, что «никогда раньше столько стран вместе не высылали российских дипломатов».
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Союзники Британии сознательно поставили себя под угрозу возмездия. Их принципиальная позиция по использованию нервно-паралитического вещества в Солсбери 4 марта вполне может иметь свою цену, и их собственные дипломаты, вероятно, будут выдворены из Москвы. Поэтому я глубоко признателен всем странам, которые решили действовать».
Джонсон подчеркнул, что этот шаг союзников Великобритании может стать поворотным моментом, и «не стоит недооценивать влияние этих мер на российские шпионские сети».
Джонсон также добавил, что действия Великобритании в отношении России направлены не на ее народ, а только на Кремль и нынешние власти страны.
В середине марта на встрече глав МИД ЕС Джонсон заявил, что среди присутствующих стран едва ли найдется та, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».
О высылке российских дипломатов объявили более 20 государств. Это 18 из 28 стран ЕС, а также Украина, Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. США высылают 60 человек, в том числе сотрудников постоянного представительства при ООН. При этом в Вашингтоне добавили, что это еще и способ «сократить российскую резидентуру».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов — это результат колоссального давления и шантажа со стороны Вашингтона. Министр также подчеркнул, что эта ситуация показала, как мало в Европе осталось самостоятельных игроков, и пообещал, что Москва обязательно ответит на хамство стран Запада.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Союзники Британии сознательно поставили себя под угрозу возмездия. Их принципиальная позиция по использованию нервно-паралитического вещества в Солсбери 4 марта вполне может иметь свою цену, и их собственные дипломаты, вероятно, будут выдворены из Москвы. Поэтому я глубоко признателен всем странам, которые решили действовать».
Джонсон подчеркнул, что этот шаг союзников Великобритании может стать поворотным моментом, и «не стоит недооценивать влияние этих мер на российские шпионские сети».
Джонсон также добавил, что действия Великобритании в отношении России направлены не на ее народ, а только на Кремль и нынешние власти страны.
В середине марта на встрече глав МИД ЕС Джонсон заявил, что среди присутствующих стран едва ли найдется та, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».
О высылке российских дипломатов объявили более 20 государств. Это 18 из 28 стран ЕС, а также Украина, Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. США высылают 60 человек, в том числе сотрудников постоянного представительства при ООН. При этом в Вашингтоне добавили, что это еще и способ «сократить российскую резидентуру».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов — это результат колоссального давления и шантажа со стороны Вашингтона. Министр также подчеркнул, что эта ситуация показала, как мало в Европе осталось самостоятельных игроков, и пообещал, что Москва обязательно ответит на хамство стран Запада.
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