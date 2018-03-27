Лавров пообещал ответить на дипломатическое хамство стран Запада

За высылкой российских дипломатов из европейских стран стоят колоссальное давление и шантаж со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД сообщил, что российских дипломатов просят покинуть страну, «шепча на ухо извинения».
Сергей Лавров: «Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который сейчас, к сожалению, является главным инструментом Вашингтона на международной арене».
Лавров подчеркнул, что Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов.
Сергей Лавров: «Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать».
О высылке российских дипломатов объявили более 20 государств. Это 17 из 28 стран ЕС, а также Украина, Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. Дальше всех пошли США: они высылают 60 человек, в том числе сотрудников постоянного представительства при ООН. При этом в Вашингтоне добавили, что это еще и способ «сократить российскую резидентуру».
Сергей Лавров: «Конечно же, когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который сейчас, к сожалению, является главным инструментом Вашингтона на международной арене».
Лавров подчеркнул, что Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов.
Сергей Лавров: «Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать».
О высылке российских дипломатов объявили более 20 государств. Это 17 из 28 стран ЕС, а также Украина, Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. Дальше всех пошли США: они высылают 60 человек, в том числе сотрудников постоянного представительства при ООН. При этом в Вашингтоне добавили, что это еще и способ «сократить российскую резидентуру».
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