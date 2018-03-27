США объяснили высылку дипломатов необходимостью «сократить российскую резидентуру»

Более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов
из-за инцидента в Солсбери. Это 17 из 28 стран ЕС, а также Норвегия, Албания, Македония, Канада и Австралия. Шестьдесят человек, в том числе сотрудники постоянного представительства при ООН, должны покинуть США.
Такой дипломатический удар США не наносили еще никогда за всю историю отношений двух стран. Высылая 60 российских дипломатов, Вашингтон пошел дальше всех остальных своих союзников.
Великобритания, выдворившая 23 человека, заявила, что Россия, «вероятно, причастна» к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В официальном заявлении Белого дома и намека на вероятность не осталось — одно сухое обвинение.
Белый дом: «Соединенные Штаты принимают эту меру совместно с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства».
Штаты, правда, тут же оговорились, что высылка — это еще и способ если не полностью убрать, то «сократить российскую резидентуру» в стране. Высылаемых дипломатов объявили разведчиками, чтобы ни у кого не было и тени сомнения в правильности решения их выдворить.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Высылку дипломатов, как и другие недавние недружественные шаги, можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами как государства пребывания».
Российское консульство в Сиэтле закрывают из-за его близости к базе подводных лодок и заводу компании Boeing. Якобы русские из консульства могли за ними следить. Объяснение странное, потому что от консульства до базы «Бангор» — минимум 50 километров, до Boeing — около 25. Из консульства их точно не разглядеть, а подъехать ближе может любой человек.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия американцев крайне плохим шагом, который будет иметь далеко идущие последствия.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Я считаю эти действия контрпродуктивными. США совершают очень плохой шаг, подрывая то, что еще осталось хорошего в отношениях между нашими странами. Этот шаг идет в разрез с телефонным разговором, который провели Путин и Трамп, он был конструктивным, и все дипломаты считали, что на основе него можно начать что-то строить. США должны решить, какие отношения они хотят иметь с Российской Федерацией. Я думаю, что придет время, когда США поймут, какую ошибку они совершили».
В разговоре с Путиным, когда Трамп вопреки рекомендациям своих советников поздравил российского президента с победой на выборах, глава Белого дома даже не упомянул отравление Скрипаля. Лидеры двух стран говорили о возможности встретиться. После разговора Трамп написал в Twitter, что с Россией нужно ладить, и это было крайне негативно встречено многими в Америке.
Филип Мадд, бывший сотрудник контртеррористического управления ЦРУ: «Это простая формальность. Под этим я имею в виду, что мы высылаем дипломатов каждые два, три, пять лет — они возвращаются обратно. Среди экспертов есть мнение, что выдворение дипломатов — это несерьезный шаг».
Но у Белого дома свои соображения. Трампа так долго обвиняют в связях с Кремлем, что теперь, выслав рекордное количество российских дипломатов, он может легко парировать любые критические замечания о руке Москвы в Белом доме.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Великобритания, выдворившая 23 человека, заявила, что Россия, «вероятно, причастна» к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В официальном заявлении Белого дома и намека на вероятность не осталось — одно сухое обвинение.
Белый дом: «Соединенные Штаты принимают эту меру совместно с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства».
Штаты, правда, тут же оговорились, что высылка — это еще и способ если не полностью убрать, то «сократить российскую резидентуру» в стране. Высылаемых дипломатов объявили разведчиками, чтобы ни у кого не было и тени сомнения в правильности решения их выдворить.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Высылку дипломатов, как и другие недавние недружественные шаги, можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами как государства пребывания».
Российское консульство в Сиэтле закрывают из-за его близости к базе подводных лодок и заводу компании Boeing. Якобы русские из консульства могли за ними следить. Объяснение странное, потому что от консульства до базы «Бангор» — минимум 50 километров, до Boeing — около 25. Из консульства их точно не разглядеть, а подъехать ближе может любой человек.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия американцев крайне плохим шагом, который будет иметь далеко идущие последствия.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Я считаю эти действия контрпродуктивными. США совершают очень плохой шаг, подрывая то, что еще осталось хорошего в отношениях между нашими странами. Этот шаг идет в разрез с телефонным разговором, который провели Путин и Трамп, он был конструктивным, и все дипломаты считали, что на основе него можно начать что-то строить. США должны решить, какие отношения они хотят иметь с Российской Федерацией. Я думаю, что придет время, когда США поймут, какую ошибку они совершили».
В разговоре с Путиным, когда Трамп вопреки рекомендациям своих советников поздравил российского президента с победой на выборах, глава Белого дома даже не упомянул отравление Скрипаля. Лидеры двух стран говорили о возможности встретиться. После разговора Трамп написал в Twitter, что с Россией нужно ладить, и это было крайне негативно встречено многими в Америке.
Филип Мадд, бывший сотрудник контртеррористического управления ЦРУ: «Это простая формальность. Под этим я имею в виду, что мы высылаем дипломатов каждые два, три, пять лет — они возвращаются обратно. Среди экспертов есть мнение, что выдворение дипломатов — это несерьезный шаг».
Но у Белого дома свои соображения. Трампа так долго обвиняют в связях с Кремлем, что теперь, выслав рекордное количество российских дипломатов, он может легко парировать любые критические замечания о руке Москвы в Белом доме.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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