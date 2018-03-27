Эксперты назвали решение Запада о высылке дипломатов РФ беспрецедентным и иррациональным

Страны Запада массово высылают российских дипломатов. Жест демонстративный и откровенно жесткий. Понятно, что продиктован он не только солидарностью с Великобританией
из-за отправления Скрипаля. Дело и в противоречиях, накопившихся в отношениях. А у Вашингтона, например, факторы внутренней политики сейчас во многом определяют внешнюю. Но последствия этого кризиса никто из его участников представить себе пока не может.
Эксперты уверены — подобные действия не помогут разрешить противоречия. Скорее уж наоборот.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома: «Беспрецедентное, иррациональное, не находящее никаких объяснений решение выслать из Соединенных Штатов 60 дипломатов, нанесет сильнейший удар по каналу взаимодействия между двумя странами».
Хуже всего именно эта иррациональность. Конечно, свою роль играет и общее настроение американской элиты, и нарастающее давление на Трампа, которого только ленивый не обвинил в опасных связях с Россией. Но такого масштабного участия Вашингтона, кажется, все равно не ждали.
Михаил Таратута, журналист: «Повышаются ставки в отношениях, повышается уровень эскалации. Но, конечно, никто не собирается доводить это до войны. Я это исключаю».
В Кремле уже заявили, что без ответа демарш не останется. И ответит Россия на принципах взаимности. Можно предположить, что в посольстве США 60 сотрудников уже готовятся паковать чемоданы.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома: «Беспрецедентное, иррациональное, не находящее никаких объяснений решение выслать из Соединенных Штатов 60 дипломатов, нанесет сильнейший удар по каналу взаимодействия между двумя странами».
Хуже всего именно эта иррациональность. Конечно, свою роль играет и общее настроение американской элиты, и нарастающее давление на Трампа, которого только ленивый не обвинил в опасных связях с Россией. Но такого масштабного участия Вашингтона, кажется, все равно не ждали.
Михаил Таратута, журналист: «Повышаются ставки в отношениях, повышается уровень эскалации. Но, конечно, никто не собирается доводить это до войны. Я это исключаю».
В Кремле уже заявили, что без ответа демарш не останется. И ответит Россия на принципах взаимности. Можно предположить, что в посольстве США 60 сотрудников уже готовятся паковать чемоданы.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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