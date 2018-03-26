Белый дом: Трамп хочет продолжать сотрудничество с РФ, несмотря на высылку дипломатов

В Белом доме заявили, что хотят продолжать сотрудничество с Москвой по ряду вопросов, несмотря на высылку 60 российских дипломатов из США.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов, президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт к сотрудничеству с Россией, хотя и принял решение о высылке 60 российских дипломатов. В частности, Вашингтон готов к взаимодействию с Москвой по контртерроризму и другим вопросам, вызывающим взаимное беспокойство. Но дальнейшее развитие ситуации, как заявили Шах, зависит от российского руководства, передает РИА Новости.
Радж Шах: «Наши отношения с Россией, честно говоря, зависят от российского правительства, Владимира Путина и других членов руководства страны. Мы хотим иметь отношения сотрудничества, президент хочет работать с Россией».
Но, как утверждает пресс-секретарь Белого дома, взаимодействию двух стран мешают действия России.
Радж Шах: «Но иногда этому мешают их действия — отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двоих людей, но и других невинных граждан. Это не то, что США и союзники могут оставить без ответа».
По его словам, Трамп обсуждал высылку дипломатов с европейскими лидерами и призывал их присоединиться к этому решению. Шах назвал принятые в США меры ответом «на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании».
Радж Шах: «Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов — ред.)».
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Радж Шах: «Наши отношения с Россией, честно говоря, зависят от российского правительства, Владимира Путина и других членов руководства страны. Мы хотим иметь отношения сотрудничества, президент хочет работать с Россией».
Но, как утверждает пресс-секретарь Белого дома, взаимодействию двух стран мешают действия России.
Радж Шах: «Но иногда этому мешают их действия — отравление в Великобритании поставило под угрозу не только двоих людей, но и других невинных граждан. Это не то, что США и союзники могут оставить без ответа».
По его словам, Трамп обсуждал высылку дипломатов с европейскими лидерами и призывал их присоединиться к этому решению. Шах назвал принятые в США меры ответом «на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании».
Радж Шах: «Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов — ред.)».
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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