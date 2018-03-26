Постпред РФ при ООН прокомментировал высылку российских дипломатов

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на решение американских властей выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
Василий Небензя: «Это вызывает крайнее сожаление, это крайне недружественный шаг. Нас проинформировали, что наши дипломаты выдворяются. Они должны будут уехать до 2 апреля».
Он подчеркнул, что посол РФ в Вашингтоне уже выразил протест в Госдепартаменте в связи с этим решением, передает РИА Новости. В общей сложности США высылают из страны 60 дипломатов, из них 12 работали в миссии России при ООН.
Василий Небензя: «Мы не называем этих дипломатов из соображений их безопасности».
К выдворению российских дипломатов также присоединились Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС. Причиной называется отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, хотя в Москве не раз заявляли о непричастности к этому преступлению.
Он подчеркнул, что посол РФ в Вашингтоне уже выразил протест в Госдепартаменте в связи с этим решением, передает РИА Новости. В общей сложности США высылают из страны 60 дипломатов, из них 12 работали в миссии России при ООН.
Василий Небензя: «Мы не называем этих дипломатов из соображений их безопасности».
К выдворению российских дипломатов также присоединились Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС. Причиной называется отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, хотя в Москве не раз заявляли о непричастности к этому преступлению.
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