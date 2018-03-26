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    Постпред РФ при ООН прокомментировал высылку российских дипломатов

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Постпред РФ при ООН прокомментировал высылку российских дипломатов

    Постпред РФ при ООН прокомментировал высылку российских дипломатов

    Постпред РФ при ООН прокомментировал высылку российских дипломатов
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на решение американских властей выслать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

    Василий Небензя: «Это вызывает крайнее сожаление, это крайне недружественный шаг. Нас проинформировали, что наши дипломаты выдворяются. Они должны будут уехать до 2 апреля».

    Он подчеркнул, что посол РФ в Вашингтоне уже выразил протест в Госдепартаменте в связи с этим решением, передает РИА Новости. В общей сложности США высылают из страны 60 дипломатов, из них 12 работали в миссии России при ООН.

    Василий Небензя: «Мы не называем этих дипломатов из соображений их безопасности».

    смотретьВысылка 60 дипломатов стала самой масштабной в истории отношений России и США
    Высылка 60 дипломатов стала самой масштабной в истории отношений России и США
    К выдворению российских дипломатов также присоединились Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС. Причиной называется отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, хотя в Москве не раз заявляли о непричастности к этому преступлению.

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