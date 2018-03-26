Высылка 60 дипломатов стала самой масштабной в истории отношений России и США

Одновременно с выражением соболезнований по поводу трагедии в Кемерове власти США объявили сегодня о высылке российских дипломатов. К этому решению присоединились власти Канады, Албании, Норвегии, Украины и ряда стран Евросоюза. В качестве основания называется отравление Скрипаля, хотя в Москве
по-прежнему ждут доказательств причастности России к этому делу.
Администрация Дональда Трампа решила выслать из США 60 дипломатов — 48 сотрудников дипмиссий и 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. В официальном заявлении Белого дома использована формулировка «в ответ на применение Россией химического оружия». Получается, что на стадии расследования администрация президента США уже разобралась и решила, кто виноват в деле Скрипаля, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Также в Вашингтоне объясняют высылку 60 российских дипломатов тем, что часть из них якобы работала на российскую разведку под прикрытием. А генконсульство в Сиэтле закрыли, мотивируя его близостью к базе американских подводных лодок, а также штаб-квартире аэрокосмической компании Boeing.
Из официального заявления Белого дома: «Соединенные штаты принимают эту меру совместно с нашими союзниками НАТО и партнерами по всему миру и в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства. Сегодняшние действия делают положение США более безопасным, уменьшая способность России следить за американцами и проводить скрытые операции, которые угрожают национальной безопасности Америки. С помощью этих шагов США и наши союзники и партнеры объясняют России, что ее действия имеют последствия. США готовы сотрудничать, чтобы наладить более тесные отношения с Россией, но это может произойти только с изменением поведения российского правительства».
Анонимный источник в администрации президента США заявил, что в Америке готовятся к ответным шагам российского правительства и при этом оставляют за собой право на дальнейшие меры.
60 дипломатов — это самая большая высылка дипломатов за всю историю двух стран. В 1986 году президент США Рональд Рейган выслал из страны 55 советских дипломатов. Между тем решение о генконсульстве в Сиэтле — это уже второе за последний год закрытие российской дипмиссии. В августе прошлого года администрация Трампа закрыла генконсульство в Сан-Франциско. Таким образом, в США работают только генконсульства в Хьюстоне, Нью-Йорке и, разумеется, посольство в Вашингтоне.
Российского посла Анатолия Антонова утром вызвали в Госдепартамент, где уведомили о высылке дипломатов и закрытии генконсульства. Комментируя это, он отметил: Россия ожидала такого развития событий, но рассчитывала на здравый смысл, что США помогут Лондону остановить истерику. Также посол России в беседе с представителем Госдепа подчеркнул, что вся ответственность от обострения российско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах. Кроме того, он сказал, что решение Белого дома идет вразрез с телефонным разговором Путина и Трампа, состоявшимся на прошлой неделе.
Российским дипломатам дали семь дней на то, чтобы покинуть США, а генконсульство должно закрыться до 2 апреля. Но Антонов заявил, что дипмиссия в Сиэтле завершит работу уже в эту пятницу, 30 марта.
19 стран вышлют 111 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Также в Вашингтоне объясняют высылку 60 российских дипломатов тем, что часть из них якобы работала на российскую разведку под прикрытием. А генконсульство в Сиэтле закрыли, мотивируя его близостью к базе американских подводных лодок, а также штаб-квартире аэрокосмической компании Boeing.
Из официального заявления Белого дома: «Соединенные штаты принимают эту меру совместно с нашими союзниками НАТО и партнерами по всему миру и в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства. Сегодняшние действия делают положение США более безопасным, уменьшая способность России следить за американцами и проводить скрытые операции, которые угрожают национальной безопасности Америки. С помощью этих шагов США и наши союзники и партнеры объясняют России, что ее действия имеют последствия. США готовы сотрудничать, чтобы наладить более тесные отношения с Россией, но это может произойти только с изменением поведения российского правительства».
Анонимный источник в администрации президента США заявил, что в Америке готовятся к ответным шагам российского правительства и при этом оставляют за собой право на дальнейшие меры.
60 дипломатов — это самая большая высылка дипломатов за всю историю двух стран. В 1986 году президент США Рональд Рейган выслал из страны 55 советских дипломатов. Между тем решение о генконсульстве в Сиэтле — это уже второе за последний год закрытие российской дипмиссии. В августе прошлого года администрация Трампа закрыла генконсульство в Сан-Франциско. Таким образом, в США работают только генконсульства в Хьюстоне, Нью-Йорке и, разумеется, посольство в Вашингтоне.
Российского посла Анатолия Антонова утром вызвали в Госдепартамент, где уведомили о высылке дипломатов и закрытии генконсульства. Комментируя это, он отметил: Россия ожидала такого развития событий, но рассчитывала на здравый смысл, что США помогут Лондону остановить истерику. Также посол России в беседе с представителем Госдепа подчеркнул, что вся ответственность от обострения российско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах. Кроме того, он сказал, что решение Белого дома идет вразрез с телефонным разговором Путина и Трампа, состоявшимся на прошлой неделе.
Российским дипломатам дали семь дней на то, чтобы покинуть США, а генконсульство должно закрыться до 2 апреля. Но Антонов заявил, что дипмиссия в Сиэтле завершит работу уже в эту пятницу, 30 марта.
19 стран вышлют 111 российских дипломатов из-за дела Скрипаля
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