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    «С Россией нужно ладить»: Трамп ответил на критику за звонок Путину

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    «С Россией нужно ладить»: Трамп ответил на критику за звонок Путину

    «С Россией нужно ладить»: Трамп ответил на критику за звонок Путину

    «С Россией нужно ладить»: Трамп ответил на критику за звонок Путину
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередную волну критики после его звонка Владимиру Путину. Американский лидер заявил, что решение поздравить российского коллегу с победой на выборах было верным.

    Дональд Трамп, президент США: «Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо».


    Он отметил, что у США и России есть общие задачи: борьба с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» и решение ситуации вокруг КНДР.

    Дональд Трамп: «Они (Россия. — Ред.) могут помочь решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией. — Ред.), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык. Вспомните „перезагрузку“! Мир через силу!»

    смотретьСМИ: советники рекомендовали Трампу не поздравлять Путина с победой на выборах
    СМИ: советники рекомендовали Трампу не поздравлять Путина с победой на выборах
    Напомним, накануне Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Он поздравил его с переизбранием, несмотря на рекомендации советников не делать этого. Кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. В США на главу государства обрушилась волна критики. В частности, недовольство действиями президента выразил сенатор Маккейн.

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