«С Россией нужно ладить»: Трамп ответил на критику за звонок Путину

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередную волну критики после его звонка Владимиру Путину. Американский лидер заявил, что решение поздравить российского коллегу с победой на выборах было верным.
Дональд Трамп, президент США: «Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо».
Он отметил, что у США и России есть общие задачи: борьба с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» и решение ситуации вокруг КНДР.
Дональд Трамп: «Они (Россия. — Ред.) могут помочь решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией. — Ред.), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык. Вспомните „перезагрузку“! Мир через силу!»
Напомним, накануне Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Он поздравил его с переизбранием, несмотря на рекомендации советников не делать этого. Кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. В США на главу государства обрушилась волна критики. В частности, недовольство действиями президента выразил сенатор Маккейн.
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.
Он отметил, что у США и России есть общие задачи: борьба с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» и решение ситуации вокруг КНДР.
Дональд Трамп: «Они (Россия. — Ред.) могут помочь решить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже с грядущей гонкой вооружений. Буш пытался поладить (с Россией. — Ред.), но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но у них либо не хватило энергии, либо они не смогли найти общий язык. Вспомните „перезагрузку“! Мир через силу!»
Напомним, накануне Дональд Трамп провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Он поздравил его с переизбранием, несмотря на рекомендации советников не делать этого. Кроме того, лидеры обсудили возможность встречи в ближайшем будущем. В США на главу государства обрушилась волна критики. В частности, недовольство действиями президента выразил сенатор Маккейн.
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