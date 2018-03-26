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    Посол РФ: выдворение дипломатов идет вразрез с разговором Путина и Трампа

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Агарышев
    Посол РФ: выдворение дипломатов идет вразрез с разговором Путина и Трампа

    Посол РФ: выдворение дипломатов идет вразрез с разговором Путина и Трампа

    Посол РФ: выдворение дипломатов идет вразрез с разговором Путина и Трампа
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Агарышев

    • США рушат то немногое, что еще осталось в российско-американских отношениях, заявил посол РФ Анатолий Антонов, комментируя решение Вашингтона выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в связи с делом Скрипаля.

    Антонов сообщил РИА Новости, что Москва ожидала такого развития событий, но все же рассчитывала на здравый смысл США и на то, что «Вашингтон поможет Лондону остановить истерику».

    Посол отметил, что последний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и вселял надежду, но это решение идет вразрез с содержанием беседы.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Ответственность за последствия слова российско-американских отношений лежит на США».

    Антонов подчеркнул, что оставлять безнаказанными такие провокационные шаги нельзя и ответ должен быть адекватным.

    США и еще ряд европейских стран объявили о решении выслать российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Среди 60 высылаемых из США дипломатов — 12 сотрудников российского постпредства при ООН, которые, по мнению Госдепа, злоупотребляли полномочиями и занимались разведывательной деятельностью.

    Анатолий Антонов: «Речь идет о том, что 46 человек — это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке. Только что я получил дополнительную информацию, что еще 12 дипломатов объявлены персонами нон грата из нашего постпредства при ООН. Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле».

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