Посол РФ в США: Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв

Россия не даст Соединенным Штатам и Великобритании спровоцировать себя на эмоциональный срыв. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов, комментируя решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля и закрытии генконсульства в Сиэтле.
Антонов отметил, что решение западных стран о высылке дипломатов, о котором было объявлено на фоне трагедии в Кемерове, — попытка «сделать больнее» России. И это не останется без ответа.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сегодня, в день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это при том, когда простые американцы — вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья. Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет».
Он также добавил, что тот факт, что Вашингтон и Лондон пошли на столь серьезный шаг, не имея на руках доказательств причастности России к отравлению Скрипаля, доказывает, что это было спланировано заранее.
Анатолий Антонов: «Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего. Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его „близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика — «Боинга»“. Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?»
Ранее о том, что решение о высылке российских дипломатов было принято еще до инцидента в Солсбери, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Тем не менее, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В Кремле уже заявили, что без ответа демарш не останется.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Сегодня, в день трагедии в Кемерово мы увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие. Нам просто решили сделать больнее. Что же, можете радоваться. И это при том, когда простые американцы — вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья. Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет».
Он также добавил, что тот факт, что Вашингтон и Лондон пошли на столь серьезный шаг, не имея на руках доказательств причастности России к отравлению Скрипаля, доказывает, что это было спланировано заранее.
Анатолий Антонов: «Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не могут не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего. Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его „близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика — «Боинга»“. Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?»
Ранее о том, что решение о высылке российских дипломатов было принято еще до инцидента в Солсбери, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Тем не менее, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В Кремле уже заявили, что без ответа демарш не останется.
Комментарии