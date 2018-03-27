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    Небензя: решение о высылке дипломатов РФ могли принять до инцидента в Солсбери

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Небензя: решение о высылке дипломатов РФ могли принять до инцидента в Солсбери

    Небензя: решение о высылке дипломатов РФ могли принять до инцидента в Солсбери

    Небензя: решение о высылке дипломатов РФ могли принять до инцидента в Солсбери
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Западные страны могли договориться о высылке российских дипломатов еще до инцидента в Солсбери. Такое предположение сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Это дружба против России, несомненно, по поводу дела, которое чем дальше, тем больше обрастает туманными подробностями. Дела, собственно, никакого нет. Есть приговор, поставленный без проведения какого-либо расследования»

    Небензя отметил, что на Западе постоянно говорят о «неком расследовании», но никакой настоящей информации поэтому поводу Россия до сих пор не получила.

    Василий Небензя: «Чем дальше, тем больше возникает вопросов, в том числе, у меня. Что случилось раньше — инцидент в Солсбери предшествовал высылке российских дипломатов, или решение о высылке российских дипломатов предшествовало инциденту в Солсбери».

    Он также добавил, что желание США сотрудничать с Россией на фоне ситуации с дипломатами выглядит «странно».

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    Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Тем не менее, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В Кремле уже заявили, что без ответа демарш не останется.

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