Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Австралия решила выслать двух российских дипломатов

    1 комментарий

    Австралия решила выслать двух российских дипломатов

    Австралия решила выслать двух российских дипломатов

    Правительство Австралии приняло решение о высылке двух российских дипломатов. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп.

    Из текста заявления: «Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности».

    Уточняется, что два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение недели, передает ТАСС.

    смотретьВысылка 60 дипломатов стала самой масштабной в истории отношений России и США
    Высылка 60 дипломатов стала самой масштабной в истории отношений России и США
    Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.



    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru