Австралия решила выслать двух российских дипломатов

Правительство Австралии приняло решение о высылке двух российских дипломатов. Об этом говорится в совместном заявлении
премьер-министра страны Малколма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп.
Из текста заявления: «Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности».
Уточняется, что два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение недели, передает ТАСС.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
Уточняется, что два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение недели, передает ТАСС.
Напомним, Лондон обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Однако сегодня США, Канада, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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