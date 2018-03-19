Джонсон обвинил РФ в попытке «спрятать иголку в стоге сена»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию России, категорически отрицающей причастность к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Борис Джонсон: «Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания».
По словам Джонсона, сначала Россия говорит, что никогда не производила «Новичок», затем она утверждает, что это ядовитое вещество производилось, но все его запасы были уничтожены, передает РИА Новости.
Борис Джонсон: «Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США и даже Великобританию».
При этом он выразил мнение, что среди присутствующих на встрече в Брюсселе стран едва ли найдется та, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к произошедшему Россию и ввела против Москвы санкции, включающие в числе прочего высылку более чем 20 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры и потребовала от Лондона доказательств. Если они не будут предоставлены, то британским властям придется извиниться перед Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Джонсона, сначала Россия говорит, что никогда не производила «Новичок», затем она утверждает, что это ядовитое вещество производилось, но все его запасы были уничтожены, передает РИА Новости.
Борис Джонсон: «Потом они говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию, Чехию, Словакию, США и даже Великобританию».
При этом он выразил мнение, что среди присутствующих на встрече в Брюсселе стран едва ли найдется та, которая не пострадала бы из-за «враждебных и разрушительных действий России».
Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к произошедшему Россию и ввела против Москвы санкции, включающие в числе прочего высылку более чем 20 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры и потребовала от Лондона доказательств. Если они не будут предоставлены, то британским властям придется извиниться перед Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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