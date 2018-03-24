Джимми Картер объявил, что готов отправиться в Северную Корею

Бывший президент США,
93-летний Джимми Картер, предложил помочь Дональду Трампу в переговорах с властями КНДР.
Интервью 93-летнего политика распространил телеканал CBS.
Джимми Картер, 39-й президент США: «Я готов помочь Трампу по Северной Корее. На посту президента США я провел около 20 часов переговоров с высшим руководством Северной Кореи. И я понимаю то, чего они хотят и что им нужно».
Картер также заявил, что при необходимости «он готов лично отправиться в Северную Корею» на переговоры.
Пожилой политик, бывший 39-м президентом США, раскритиковал действия 45-го американского лидера — Дональда Трампа. Картер заявил, что считает неприемлемыми скандальные заявления Трампа, который в 2017 году вступил в заочную перебранку с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, называя его «маленьким человеком-ракетой», «больным щенком» и прочими оскорбительными эпитетами. Трамп также заявлял, что США «обрушат на КНДР огонь и ярость», каких еще не видел мир. Северная Корея также не скупилась на сравнения и угрозы, называя Трампа «старым маразматиком».
В начале марта представители Южной Кореи сообщили, что президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предполагается, что встреча, которую заранее окрестили «исторической», может состояться до конца мая. По сообщениям южно корейских СМИ, КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей, на которых может быть определено место и время саммита.
Джимми Картер, 39-й президент США: «Я готов помочь Трампу по Северной Корее. На посту президента США я провел около 20 часов переговоров с высшим руководством Северной Кореи. И я понимаю то, чего они хотят и что им нужно».
Картер также заявил, что при необходимости «он готов лично отправиться в Северную Корею» на переговоры.
Пожилой политик, бывший 39-м президентом США, раскритиковал действия 45-го американского лидера — Дональда Трампа. Картер заявил, что считает неприемлемыми скандальные заявления Трампа, который в 2017 году вступил в заочную перебранку с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, называя его «маленьким человеком-ракетой», «больным щенком» и прочими оскорбительными эпитетами. Трамп также заявлял, что США «обрушат на КНДР огонь и ярость», каких еще не видел мир. Северная Корея также не скупилась на сравнения и угрозы, называя Трампа «старым маразматиком».
В начале марта представители Южной Кореи сообщили, что президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предполагается, что встреча, которую заранее окрестили «исторической», может состояться до конца мая. По сообщениям южно корейских СМИ, КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей, на которых может быть определено место и время саммита.
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