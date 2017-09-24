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    Трамп вновь назвал Ким Чен Ына Little Rocket Man

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    Трамп вновь назвал Ким Чен Ына Little Rocket Man

    Трамп вновь назвал Ким Чен Ына Little Rocket Man

    Трамп вновь назвал Ким Чен Ына Little Rocket Man
  • Фото: Associated Press © 2017, Brynn Anderson , Wong Maye-E

    • Президент США прокомментировал в оскорбительном тоне выступление на сессии Генассамблеи ООН министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

    Президент США Дональд Трамп продолжил заочную перебранку с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Слова лидера КНДР в своем выступлении в общеполитической дискуссии на Генассамблее ООН процитировал министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. Глава МИД вновь напомнил слова Ким Чен Ына, который заявил, что «Трамп может понимать, что говорит, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать». А Трамп написал в Twitter, что «долго они тут не пробудут».

    Дональд Трамп, президент США: «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут».




    Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США пытается превратить ООН в «логово бандитов» и пообещал, что «жестким ответом» на «угрозу со стороны тиранов» станет «ядерный молоток правосудия». При этом дипломат подчеркнул, что никакие санкции не заставят Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия, которое предназначено для сдерживания ядерной угрозы со стороны США.

    смотретьКНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    КНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    Напомним, в пятницу лидеры США и КНДР также в очередной раз обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пообещал провести новое испытание водородной бомбы и назвал Трампа «безумным маразматиком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания». Глава МИД РФ сравнил поведение лидеров США и КНДР с поведением детей в детском саду, Сергей Лавров также призвал к разумному подходу к этой острейшей проблеме.


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