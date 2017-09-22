Лавров сравнил поведение США и КНДР с дракой в детском саду

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым обмен угрозами между США и КНДР.
Министр сравнил поведение США и КНДР в ситуации вокруг северокорейских испытаний с поведением детей в детском саду.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить».
По его словам, «неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове», передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты».
В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пригрозил провести новое испытание водородной бомбы, назвав Дональда Трампа «безумным стариком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить».
По его словам, «неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове», передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты».
В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пригрозил провести новое испытание водородной бомбы, назвав Дональда Трампа «безумным стариком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания».
Стивен Кинг: Трамп и Ким Чен Ын бьются за звание самого сумасшедшего человека на планете #мытаквидим pic.twitter.com/1jC6Q9Y7q9— НТВ (@ntvru) 10 августа 2017 г.
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