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    Лавров сравнил поведение США и КНДР с дракой в детском саду

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    Лавров сравнил поведение США и КНДР с дракой в детском саду

    Лавров сравнил поведение США и КНДР с дракой в детском саду

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым обмен угрозами между США и КНДР.

    Министр сравнил поведение США и КНДР в ситуации вокруг северокорейских испытаний с поведением детей в детском саду.

    Сергей Лавров    , глава МИД РФ: «Мы с КНР будем продолжать добиваться разумного, а не эмоционального подхода — как будто дети в детском саду стали драться друг с другом, и никто их не может остановить».

    По его словам, «неприемлемо молча смотреть на ядерно-ракетные авантюры Северной Кореи, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове», передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров    : «Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты».

    смотретьКНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    КНДР пригрозила США новым испытанием водородной бомбы
    В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Ким Чен Ын пригрозил провести новое испытание водородной бомбы, назвав Дональда Трампа «безумным стариком». А президент США пообещал «психопату» из КНДР «небывалые испытания».


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