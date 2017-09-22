Ким Чен Ын пригрозил ответить огнем «безумному маразматику» Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу жестко прокомментировал воинственную речь Дональда Трампа, в которой президент США пообещал в случае чего уничтожить Северную Корею.
Ким Чен Ын назвал речь Трампа «грубейшим сумасшедшим вздором». Лидер КНДР подчеркнул, что Трамп не просто пригрозил стране свержением политического строя, но и выразил «свою антигуманную позицию по уничтожению суверенного государства».
Ким Чен Ын также назвал Трампа «хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком». Он пообещал, что «США ответят за эту речь», а КНДР предпримет «самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны Северной Корее», передает РИА Новости.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «И это не риторическое выражение, которые так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика».
Ранее Дональд Трамп в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет стерта с лица Земли. В МИД Северной Кореи речь американского президента назвали «собачьим лаем».
Ким Чен Ын также назвал Трампа «хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком». Он пообещал, что «США ответят за эту речь», а КНДР предпримет «самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны Северной Корее», передает РИА Новости.
Ким Чен Ын, лидер КНДР: «И это не риторическое выражение, которые так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика».
Ранее Дональд Трамп в своем выступлении с трибуны ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет стерта с лица Земли. В МИД Северной Кореи речь американского президента назвали «собачьим лаем».
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