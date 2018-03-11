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    «Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном

    «Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном

    11 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts , KCNA
    «Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном

    «Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном

    «Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts , KCNA

      • Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успех своих предполагаемых переговоров с Ким Чен Ыном.

      Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президент США ответил на вопросы журналистов о своих переговорах с лидером КНДР, которые могут состояться этой весной.

      Дональд Трамп, президент США: «Эти переговоры могут быстро закончиться ничем. Но, возможно, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира».

      Перед вылетом из Вашингтона в Пенсильванию президент США также заявил представителям СМИ, что он рассчитывает на успех переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

      Дональд Трамп: «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха. У нас большая поддержка».

      Ранее ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что официальный Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном.

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      Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Напомним, 9 марта стало известно, что Дональд Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече, врученное ему делегацией Южной Кореи, с которой у северокорейского лидера состоялись переговоры в начале марта. Пресс-служба Белого дома объявила, что «Северная Корея дала некоторые обещания».

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      Также сообщалось, что время и место проведения переговоров будут согласованы позднее. Предполагается, что встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться до конца мая.

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