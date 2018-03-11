«Величайшая сделка»: Трамп озвучил свои ожидания от переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успех своих предполагаемых переговоров с Ким Чен Ыном.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президент США ответил на вопросы журналистов о своих переговорах с лидером КНДР, которые могут состояться этой весной.
Дональд Трамп, президент США: «Эти переговоры могут быстро закончиться ничем. Но, возможно, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира».
Перед вылетом из Вашингтона в Пенсильванию президент США также заявил представителям СМИ, что он рассчитывает на успех переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп: «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха. У нас большая поддержка».
Ранее ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что официальный Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном.
Напомним, 9 марта стало известно, что Дональд Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече, врученное ему делегацией Южной Кореи, с которой у северокорейского лидера состоялись переговоры в начале марта. Пресс-служба Белого дома объявила, что «Северная Корея дала некоторые обещания».
Также сообщалось, что время и место проведения переговоров будут согласованы позднее. Предполагается, что встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться до конца мая.
Дональд Трамп, президент США: «Эти переговоры могут быстро закончиться ничем. Но, возможно, мы сядем и заключим величайшую сделку для мира».
Перед вылетом из Вашингтона в Пенсильванию президент США также заявил представителям СМИ, что он рассчитывает на успех переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп: «Думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, и мы добьемся грандиозного успеха. У нас большая поддержка».
Ранее ранее Трамп написал на своей странице в Twitter, что официальный Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном.
Напомним, 9 марта стало известно, что Дональд Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече, врученное ему делегацией Южной Кореи, с которой у северокорейского лидера состоялись переговоры в начале марта. Пресс-служба Белого дома объявила, что «Северная Корея дала некоторые обещания».
Также сообщалось, что время и место проведения переговоров будут согласованы позднее. Предполагается, что встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться до конца мая.
Комментарии