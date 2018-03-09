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    СМИ: Трампу передали письмо от Ким Чен Ына

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    СМИ: Трампу передали письмо от Ким Чен Ына

    СМИ: Трампу передали письмо от Ким Чен Ына

    Южнокорейская делегация, приехавшая в Соединенные Штаты после переговоров с Северной Кореей, передала президенту Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына.

    Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники,члены южнокорейской делегации вручили письмо Трампу 8 марта.

    Ранее СМИ сообщали, что доставить личное послание от Ким Чен Ына доверили начальнику Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёну.

    смотретьКНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    КНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    Напомним, южнокорейская делегация посетила Пхеньян 5 — 6 марта. Первая в истории встреча Ким Чен Ына с представителями Республики Корея длилась более четырех часов. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении в конце апреля переговоров лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если им обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.

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