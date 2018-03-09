СМИ: Трампу передали письмо от Ким Чен Ына

Южнокорейская делегация, приехавшая в Соединенные Штаты после переговоров с Северной Кореей, передала президенту Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на зарубежные дипломатические источники,члены южнокорейской делегации вручили письмо Трампу 8 марта.
Ранее СМИ сообщали, что доставить личное послание от Ким Чен Ына доверили начальнику Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёну.
Напомним, южнокорейская делегация посетила Пхеньян 5 — 6 марта. Первая в истории встреча Ким Чен Ына с представителями Республики Корея длилась более четырех часов. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении в конце апреля переговоров лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если им обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.
Ранее СМИ сообщали, что доставить личное послание от Ким Чен Ына доверили начальнику Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёну.
Напомним, южнокорейская делегация посетила Пхеньян 5 — 6 марта. Первая в истории встреча Ким Чен Ына с представителями Республики Корея длилась более четырех часов. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении в конце апреля переговоров лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если им обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.
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