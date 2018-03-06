Пхеньян обещал не нападать на Южную Корею и начать диалог с США

КНДР обещала не применять ни ядерные, ни обычные вооружения в отношении Южной Кореи.
Как сообщил глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Рн, возглавлявший посещавшую на днях КНДР делегацию, Северная Корея подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
Чон Ый Рн, глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи: «Кроме того, Север обещал не использовать не только ядерные, но и обычные вооружения против Юга».
Пхеньян во время визита южнокорейской делегации подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян заявил, что у него не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность режима и будут устранены военные угрозы для КНДР, отмечает Чон Ый Рн.
Кроме того, представитель Южной Кореи заявил, что Север и Юг договорились уже в апреле провести первый за более чем 10 лет межкорейский саммит.
По словам Чон Ый Рна, Север заявил о желании начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации» Корейского полуострова и прийти к нормализации двусторонних отношений. Также со стороны Пхеньяна прозвучало обещание не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединёнными Штатами, передает ТАСС.
Чон Ый Рн, глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи: «Кроме того, Север обещал не использовать не только ядерные, но и обычные вооружения против Юга».
Пхеньян во время визита южнокорейской делегации подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян заявил, что у него не будет оснований для обладания ядерным оружием, если будет гарантирована безопасность режима и будут устранены военные угрозы для КНДР, отмечает Чон Ый Рн.
Кроме того, представитель Южной Кореи заявил, что Север и Юг договорились уже в апреле провести первый за более чем 10 лет межкорейский саммит.
По словам Чон Ый Рна, Север заявил о желании начать «искренний диалог с США по проблеме денуклеаризации» Корейского полуострова и прийти к нормализации двусторонних отношений. Также со стороны Пхеньяна прозвучало обещание не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с Соединёнными Штатами, передает ТАСС.
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