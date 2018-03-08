Представитель президента Южной Кореи везет в США личное послание Ким Чен Ына

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён везет в США личное послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.
По информации агентства Kyodo, Сеул обнародовал не все заявления северокорейского лидера относительно США, которые тот сделал во время встречи 5 марта в Пхеньяне с южнокорейскими представителями. В частности, сообщается, что лидер КНДР якобы выразил готовность в случае развития диалога с Вашингтоном остановить работу ядерного центра в Йонбене, расположенном в 80 км к северу от Пхеньяна. Ким Чен Ын также, по словам источников, просил передать, что готов к самому откровенному диалогу с США.
Kyodo не уточнило, в каком виде будет передано послание от лидера КНДР — в письменном или устном. Известно лишь, что в поездке главу Управления национальной безопасности сопровождает директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун.
Первая в истории встреча Ким Чен Ына с представителями Южной Кореи длилась более четырех часов. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении в конце апреля переговоров лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу, перестать враждовать с Сеулом и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если КНДР обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.
Kyodo не уточнило, в каком виде будет передано послание от лидера КНДР — в письменном или устном. Известно лишь, что в поездке главу Управления национальной безопасности сопровождает директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун.
Первая в истории встреча Ким Чен Ына с представителями Южной Кореи длилась более четырех часов. По ее итогам была достигнута договоренность о проведении в конце апреля переговоров лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян пообещал заморозить ракетно-ядерную программу, перестать враждовать с Сеулом и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если КНДР обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.
Комментарии