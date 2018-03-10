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    Трамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном. Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном

    Трамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном

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    Трамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном

    Трамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном

      Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях, достигнутых в преддверии планируемой встречи с Ким Чен Ыном.

      Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство».

      Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.




      смотретьТрамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Напомним, накануне стало известно, что президент США принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече. Пресс-служба Белого дома сообщила, что «Северная Корея дала некоторые обещания» и что время и место переговоров будут согласованы позднее.

      смотретьТрамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Предполагается, что встреча лидеров двух стран может состояться до конца мая.

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