Трамп: Пхеньян обещал не проводить ракетных испытаний во время переговоров с Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях, достигнутых в преддверии планируемой встречи с Ким Чен Ыном.
Дональд Трамп, президент США: «Северная Корея не проводила ракетных испытаний с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период проведения наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство».
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
Напомним, накануне стало известно, что президент США принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече. Пресс-служба Белого дома сообщила, что «Северная Корея дала некоторые обещания» и что время и место переговоров будут согласованы позднее.
Предполагается, что встреча лидеров двух стран может состояться до конца мая.
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.
Напомним, накануне стало известно, что президент США принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о личной встрече. Пресс-служба Белого дома сообщила, что «Северная Корея дала некоторые обещания» и что время и место переговоров будут согласованы позднее.
Предполагается, что встреча лидеров двух стран может состояться до конца мая.
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