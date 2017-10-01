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    Пхеньян пригрозил «старому психопату» Трампу «морем пламени». Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПхеньян пригрозил «старому психопату» Трампу «морем пламени»

    Пхеньян пригрозил «старому психопату» Трампу «морем пламени»

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    Пхеньян пригрозил «старому психопату» Трампу «морем пламени»

    Пхеньян пригрозил «старому психопату» Трампу «морем пламени»

      Власти Северной Кореи сделали очередное воинственное заявление в адрес Соединенных Штатов, пригрозив Дональду Трампу «ядерной катастрофой».

      В заявлении северокорейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе говорится, что в том случае, если Вашингтон будет продолжать применять санкции и использовать бомбардировщики у Корейского полуострова, КНДР «проучит США, ответив огнем на огонь».

      При этом Дональда Трампа в заявлении называют «старым безумцем» и «психопатом».

      Комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Мы вновь предупреждаем старого психопата Америки, что размахивание санкционной дубинкой и игра мышцами с бомбардировщиками перед революционными силами КНДР являются самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени».

      смотретьДональд Трамп против Ким Чен Ына
      Дональд Трамп против Ким Чен Ына
      При этом подчеркивается, что дальнейшее противостояние с США только укрепит народ и армию КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

      Ранее Дональд Трамп заявил, что решение конфликта с КНДР военным путем все еще возможно, хотя и нежелательно. При этом американский лидер подчеркнул, что военный ответ США «будет разрушительным для Северной Кореи». Ранее Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами. Пхеньян слова президента США счел объявлением войны.



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