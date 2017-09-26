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    Трамп подтвердил готовность применить военную силу против КНДР

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria
    Трамп подтвердил готовность применить военную силу против КНДР

    Трамп подтвердил готовность применить военную силу против КНДР

    Трамп подтвердил готовность применить военную силу против КНДР
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Президент США Дональд Трамп заявил, что военное решение конфликта с Северной Кореей по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет разрушительным для этой страны.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы полностью готовы к этому варианту. Этот вариант не является предпочтительным, и он привел бы к огромным разрушениям для КНДР».

    По словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын «совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить». Американский лидер добавил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься ситуацией вокруг КНДР, передает «Интерфакс».

    Дональд Трамп: «Я получил в наследство полную неразбериху (с КНДР), но я наведу порядок».

    Напомним, ранее Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами. Пхеньян слова президента США счел объявлением войны.

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