Трамп подтвердил готовность применить военную силу против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что военное решение конфликта с Северной Кореей
по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет разрушительным для этой страны.
Дональд Трамп, президент США: «Мы полностью готовы к этому варианту. Этот вариант не является предпочтительным, и он привел бы к огромным разрушениям для КНДР».
По словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын «совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить». Американский лидер добавил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься ситуацией вокруг КНДР, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп: «Я получил в наследство полную неразбериху (с КНДР), но я наведу порядок».
Напомним, ранее Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами. Пхеньян слова президента США счел объявлением войны.
По словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын «совершает плохие поступки и говорит вещи, которые не следовало бы говорить». Американский лидер добавил, что предыдущим американским администрациям следовало активнее заниматься ситуацией вокруг КНДР, передает «Интерфакс».
Дональд Трамп: «Я получил в наследство полную неразбериху (с КНДР), но я наведу порядок».
Напомним, ранее Трамп и Ким Чен Ын обменялись оскорблениями и угрозами. Пхеньян слова президента США счел объявлением войны.
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