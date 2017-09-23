Пентагон: бомбардировщики США «продемонстрировали возможности» у границ с КНДР

Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР.
Бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись на максимальное в этом столетии расстояние к демилитаризованной зоне, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
В Минобороны США отметили, эти действия являются «ясным сигналом того, что у президента США (Дональда Трампа) есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой».
Ранее 45-й президент Америки Дональд Трамп заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп и добавил, что «разберется с этим».
В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом», а тот Трампа — «маразматиком». И оба пригрозили «тяжелейшими испытаниями». Глава МИД РФ назвал происходящее между политическими лидерами «дракой в детском саду».
В Минобороны США отметили, эти действия являются «ясным сигналом того, что у президента США (Дональда Трампа) есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой».
Ранее 45-й президент Америки Дональд Трамп заявил, что покончить с северокорейским лидером следовало давным-давно. «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня, пуляющего ракетами повсюду», — отметил Дональд Трамп и добавил, что «разберется с этим».
В пятницу лидеры США и КНДР вновь обменялись угрозами и оскорблениями. Американский лидер назвал Ким Чен Ына «психопатом», а тот Трампа — «маразматиком». И оба пригрозили «тяжелейшими испытаниями». Глава МИД РФ назвал происходящее между политическими лидерами «дракой в детском саду».
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