Трамп назвал Ким Чен Ына «больным щенком»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «больным щенком» во время выступления по налоговой реформе в штате Миссури.
Во время выступления американский лидер назвал свой план налоговой реформы «ракетным топливом» для американской экономики. Затем Трамп сменил тему и вдруг заявил: «маленький человек-ракета», а потом добавил — «больной щенок».
Ранее Дональд Трамп дал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну прозвище Рокетмэн (человек-ракета), а потом приводил и другие нелестные сравнения. Так, например, выступая с трибуны ООН и грозя стереть с лица земли КНДР, он заявил, что Рокетмэн «выполняет миссию самоубийцы». В ответ на это Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым психопатом», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали очередной пуск в КНДР мощной ракеты «Хвансон-15». Пхеньян после запуска объявил об историческом успехе и подчеркнул, что отныне располагает средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США. Также миру были продемонстрированы фотографии пуска.
В Кремле запуск ракеты «Хвансон-15» назвали «провокационным действием, которое провоцирует дальнейший рост напряженности» на Корейском полуострове.
Ранее Дональд Трамп дал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну прозвище Рокетмэн (человек-ракета), а потом приводил и другие нелестные сравнения. Так, например, выступая с трибуны ООН и грозя стереть с лица земли КНДР, он заявил, что Рокетмэн «выполняет миссию самоубийцы». В ответ на это Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а самого американского президента — «старым психопатом», пообещав «принять самые жесткие в истории контрмеры».
В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали очередной пуск в КНДР мощной ракеты «Хвансон-15». Пхеньян после запуска объявил об историческом успехе и подчеркнул, что отныне располагает средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США. Также миру были продемонстрированы фотографии пуска.
В Кремле запуск ракеты «Хвансон-15» назвали «провокационным действием, которое провоцирует дальнейший рост напряженности» на Корейском полуострове.
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