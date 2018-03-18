Сделка с дьяволом: что изменит встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Сделку века собирается заключить Трамп с Северной Кореей, но его противники называют это сделкой с дьяволом. Вашингтон уверен, что его угрозы уничтожить целую страну принесли желаемый результат: вот уже Саудовская Аравия в том же стиле угрожает Ирану.

Когда диктатор Ким предлагает Трампу встретиться и договориться о мире, а Трамп отвечает «давайте», сразу понятно — это сделка с дьяволом. Корреспондент НТВ Анатолий Майоров разбирался, почему северные корейцы внезапно хотят с Америкой дружить, а южные — насторожились.



В одном из самых дорогих мегаполисов планеты Нина Ли чувствует себя уверенно, хотя за это должна благодарить трагедию своего народа. Если бы не депортация семьи из Пхеньяна под Ташкент в конце 30-х, сидела бы Нина не в машине бизнес-класса, а в камышах речки Имджинган.



После развала Советского Союза она вернулась туда, куда ее пустили — на эту сторону забора вдоль реки. Так отчизной стал Сеул, а дальняя родня в Пхеньяне — чужаками и безумцами с ядерной боеголовкой. Они строят страшные ракеты и почти не спят, зубрят книжки про чучхе, а когда наступает голод, едят друг друга, поклоняясь Кимам на портретах.



Нина Ли: «На речке до сих пор стирают белье, и люди ездят на велосипедах полуголые».



Если бы не США, наверное, Южной Кореи бы не было. Махровая пропаганда в свое время фактически подарила Вашингтону 51-й штат со столицей в городе Сеул. По крайней мере, своей армией у себя дома корейцы не командуют — руководят генералы из Америки, которые уже заочно принесли в жертву своего союзника.



В Южной Корее на оборонку работают десятки фабрик. Ту же форму — от исподнего до рюкзаков — шьют здесь и продают на базы. Американскому солдату корейцы обязаны свободой, экономикой и жизнью — это по методичке Вашингтона. А в жизненных реалиях уже мало кто в Корее ликовал, когда минувшей осенью США открывали очередную базу с новыми системами перехвата баллистических ракет.



Династия вождей в Пхеньяне уже привыкла, что их считают немного сумасшедшими. Кимам это даже нравилась: так и со своим народом проще, и «Хвансонами» грозить легко направо и налево. Так было, пока в палате для безумцев не стало тесно.



Дональд Трамп, президент США: «У нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».



Но вот Север с Югом идут вместе на Олимпиаде, а глава разведки Юга едет на переговоры к Киму. Вот уже и сам вождь готов и к саммиту, и к встрече с «кровником». Трамп и его команда верят в животворящую брутальность американского лидера, но доводы экспертов прозаичнее: китайцы опасаются, что американцы начнут стрелять; а для КНДР главное — выиграть время. Они считают, что сейчас в Белом доме живет отвязный человек, который может пойти на риск большой войны.



Добившись сговорчивости Кима через санкции, Китай обеспечил Вашингтон другой головоломкой — как оправдать полсотни баз в Корее, если конфликт на полуострове иссякнет и здесь всерьез заговорят про объединение страны? Вашингтон уже полвека мастерски играет на чувствах жителей 51-ого штата США. В нужный момент обещая — то разгром кровавого режима северян, то напоминая про одну нацию и родную кровь. Однажды сам Джордж Буш, находясь с визитом в Южной Корее, пообещал объединение и уехал. Шестнадцать лет прошло, паровоз и ныне там.



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