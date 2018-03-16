СК возбудил дела об убийстве Глушкова и покушении на дочь Скрипаля

СК РФ возбудил уголовные дела по факту убийства соратника Бориса Березовского Николая Глушкова и покушения на убийство дочери Сергея Скрипаля Юлии.
Российские следователи возбудили уголовные дела по факту смерти Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» и соратника Бориса Березовского, и по факту покушения на убийство дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК РФ.
Пресс-служба СК РФ: «Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии… а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне».
В СК добавили, что готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.
Напомним, о смерти 69-летнего Глушкова, который был в России фигурантом дела о крупном хищении и получил убежище в Великобритании, стало известно 13 марта. Его тело обнаружила его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Знакомые покойного сообщали, что на его теле имелись следы удушения. Официальных комментариев о причине смерти Глушкова лондонская полиция до сих пор не дала.
Юлия Скрипаль в настоящее время находится в больнице вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. По данным британских следователей, оба получили сильное отравление нервно-паралитическим веществом, известным под названием «Новичок». Британские власти обвинили в причастности к отравлению Скрипалей Москву на том основании, что вещество могло быть произведено в России, но никаких доказательств не представили. Москва отвергает все обвинения. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории.
Пресс-служба СК РФ: «Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии… а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне».
В СК добавили, что готовы сотрудничать с компетентными органами Великобритании.
Напомним, о смерти 69-летнего Глушкова, который был в России фигурантом дела о крупном хищении и получил убежище в Великобритании, стало известно 13 марта. Его тело обнаружила его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Знакомые покойного сообщали, что на его теле имелись следы удушения. Официальных комментариев о причине смерти Глушкова лондонская полиция до сих пор не дала.
Юлия Скрипаль в настоящее время находится в больнице вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. По данным британских следователей, оба получили сильное отравление нервно-паралитическим веществом, известным под названием «Новичок». Британские власти обвинили в причастности к отравлению Скрипалей Москву на том основании, что вещество могло быть произведено в России, но никаких доказательств не представили. Москва отвергает все обвинения. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что отравляющее вещество могло быть произведено и в британской лаборатории.
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